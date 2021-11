José Pekerman al asumir la Vinotinto: Vamos a dejar el corazón y el alma para llevar adelante la selección

El argentino José Pekerman fue confirmado como el nuevo director técnico de la selección venezolana de fútbol este martes 30 de noviembre.

El exseleccionador de Colombia, país al que dirigió hasta el año 2018, asumirá el mando de la Vinotinto como parte de un proyecto de renovación y transformación, según dijo el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez, al presentarlo como el entrenador.

«Estamos con mucha ilusión y motivación. A todos los que dieron su aporte los vamos a necesitar. Vamos a dejar el corazón y el alma para llevar adelante la selección Vinotinto, todos vamos a poner un granito de arena para que sean mejores», aseguró el argentino.

Venezuela ya perdió toda opción matemática de clasificar al Mundial de Fútbol de Catar 2022, al encontrarse en el último puesto de la clasificación con siete puntos.

«Es el momento de transformación del fútbol nacional. Estamos dando uno de los pasos más importantes en la historia del fútbol nacional y la federación», añadió por su parte Giménez al anunciar la contratación de Pekerman.

Pide paciencia

Para el técnico el camino a seguir no será fácil ni rápido, por lo que pidió paciencia en las primeras de cambio.

«Ese camino no es fácil que se asimile rápidamente, porque el tiempo es lo único que no se puede perder y no lo vamos a perder. Hay que tener paciencia porque esta organización va a hacer cosas positivas, pero tenemos que ir ordenadamente», agregó.

Aseguró que parte del proyecto es integrar la Vinotinto de mayores con las juveniles.

«En principio, la selección que es el objetivo alto y prioritario porque estamos por cuatro fechas de jugar las eliminatorias de Catar, el cuerpo técnico está integrado por Patricio Camps, que fue integrante del cuerpo técnico de Colombia por siete años; Leandro Cufré, de una basta experiencia internacional; y Fernando Batista hasta hace poquísimos días campeón de Argentina Sub 20″.

Dijo que no puede nombrar aún al preparador físico que se está desvinculando con el club donde está, pero se incorporará el próximo mes de enero.

Pekerman reconoció el legado de futbolistas como Juan Arango, «Caricari» Noriega, así como técnicos como Richard Páez, Lino Alonso y Rafael Dudamel, que ayudaron a encaminar la selección nacional de mayores.

«El camino que tiene hoy Venezuela es fantástico, la proyección que tiene. Que todos esos chicos no anden a la deriva… necesitan seguridades», dijo sobre el camino a recorrer como director técnico vinotinto.

Por eso alabó a Fernando Batista en su cuerpo directivo, porque ayudará a hacer un proceso con los adultos y selecciones desde Sub 19 hasta Sub 23. «Que haya un ordenamiento, que no nos saltemos algún grado o alguna escala, porque el fútbol tiene también escalas o graduación».