Insultos a Vinicius: “¿Es España un país racista?”

El periódico El País apunta que «el racismo en España no termina en el fútbol” y la «repercusión de la última agresión a Vinicius Jr. eleva el debate sobre la discriminación más allá de los estadios”. El rotativo apunta que «la enésima agresión racista sufrida este domingo por el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr., en Mestalla, el estadio del Valencia, ha resucitado una pregunta recurrente: ¿es España un país racista? ¿Representa un señor que grita ‘mono’ el sentir de parte de un país? (…)».

Y, en otro editorial, el mismo diario plantea: «Que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abriese su conferencia de prensa en el G-7 solidarizándose con el jugador fue el inicio de una cadena de reacciones que incluyeron al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con idéntico mensaje sobre la intolerancia hacia el racismo. Tanto Pedro Sánchez como diversos ministros del Gobierno y otros líderes se hicieron eco de la misma repulsa. (…).

La razón está de parte de Vinicius. El jugador ha tenido que soportar ataques verbales, insultos y gritos de carácter netamente racista jaleados desde sectores de múltiples gradas de España. La ofensa no afecta solo a Vinicius porque es extensible a la inmensa mayoría de españoles, avergonzados ante prácticas execrables que no han encontrado todavía un remedio efectivo y que no sucedieron en el Mundial de Qatar ni en otras competiciones internacionales”.

Imagen en la prensa internacional

El diario ABC se pregunta «¿Es España un país racista, como asegura Vinicius?” y escribe: «Los gritos de ‘mono, mono’, entre otros, que escuchó Vinicius acabaron por desquiciarle hasta el punto de que estuvo envuelto en una tángana que acabó con él mismo expulsado, y medio país debatiendo si es culpa suya por ser un provocador o de la afición valencianista y de otros equipos. (…).

La imagen que sale en la prensa internacional no deja bien a la sociedad española. Figuras como el mismísimo Lula da Silva, presidente de Brasil, apuntan a que el futbolista del Real Madrid fue ‘atacado’. Ha habido incluso una llamada de la embajadora española en Brasil a consultas, lo que ya implica poco menos que una crisis diplomática por lo que, según algunos, es algo comprensible en el campo”.

Un problema de LaLiga

El periódico El Español, por su parte, plantea que «aunque los responsables de la competición aún deben profundizar en las pesquisas para esclarecer qué ocurrió exactamente en Mestalla, no se puede trasladar la imagen, como cree Vinicius, de que ‘el racismo es normal en LaLiga’. Ni de que ‘ahora, en Brasil, España es concebida como un país de racistas’.

Ciertamente, esa acusación, referida a un país abrumadoramente tolerante y respetuoso en su mayoría, es desafortunada. Pero corresponde a La Liga emitir una respuesta contundente y a la altura de la situación que aleje la sombra de la duda de la permisividad con el racismo en los campos españoles».

«No es suficiente no ser racistas”

Gran repercusión ha tenido, por su parte, un comentario del diario deportivo Marca, titulado «No es suficiente no ser racistas, hay que ser antirracistas”. El editorial sostiene: «Los insultos racistas que Vinicius sufrió en Mestalla, vergonzante episodio que se suma a lo ya acontecido en otros estadios y con otros jugadores, obligan a actuaciones serias y contundentes, acordes con la suma gravedad de los hechos.

Este asunto trasciende ya el escenario del fútbol (reducto donde aún afloran lacras que no se consienten en ningún otro ámbito) y mancha la imagen de España a nivel internacional. No somos un país racista, pero no basta con eso: debemos ser un país antirracista. Debemos demostrar que nos repugnan este tipo de situaciones y exigir respuestas tajantes para erradicar de una vez estos brotes despreciables”.

«Vuelco” por el caso Vinicius

Finalmente, el portal ctxt publica una columna en tono irónico de Gerardo Tecé: «Paren las rotativas. Quienes nos dedicamos a contarles la campaña electoral estamos en este momento conmocionados. En shock, diría. Nada de lo escrito hasta ahora tiene ya validez después del gran terremoto. Gracias a la influencia de Florentino Pérez, la campaña electoral ha dado un giro de 180 grados. En un país que se vuelca con la estrella brasileña Vinicius y en contra de los insultos racistas sufridos por el jugador, el escenario político y mediático podría cambiar de forma drástica. No hay más que ver la portada de hoy del diario Marca –no basta con no ser racista, hay que ser antirracista–, para entender que, si una primera deportiva parece un panfleto de anticapis, es que algo muy gordo está pasando. En un solo día, este país hasta ahora tolerante con los intolerantes se ha dado la vuelta como un calcetín. Este rechazo rotundo al racismo por parte de grupos de poder y grandes empresas de comunicación supone un nuevo paradigma, un novedoso escenario de consecuencias incalculables”.