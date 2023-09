El atleta Julio José Rodríguez Pérez se prepara para enfrentar una medida disciplinaria emitida por el Consejo de Honor de la Federación Venezolana de Atletismo (FVA) y que podría acarrearle la suspensión por dos años en su preparación para los ciclos olímpico y suramericano.

Así lo explicó el abanderado tricolor este miércoles, tras comparecer a la sede administrativa a petición de las autoridades del Consejo de Honor de la FVA.

Rodríguez Pérez mencionó que la medida de suspensión obedece a su posición firme en denunciar un cúmulo de irregularidades, que van desde el írrito nombramiento de la nueva junta directiva de la FVA hasta el mal manejo de fondos donados a los atletas por parte de federaciones internacionales.

“Tengo pruebas sobre los recursos destinados anualmente a mis compañeros atletas, actas y registros, que fueron presentados ante la organización internacional en Sao Paulo, Brasil, durante el Campeonato Suramericano de Mayores, celebrado del 28 al 30 de julio del presente año. Allí exigimos la rendición de cuentas por parte de la FVA”, manifestó.

Acotó que los atletas venezolanos “luchan con los entrenamientos y falta de recursos para asistir a los eventos y macro eventos del ciclo olímpico y suramericano”. Sin embargo, subrayó que han recibido apoyos del Ministerio de Deportes e Instituto Nacional de Deportes (IND), “pero con esta Federación que tenemos, vamos hacia atrás”.

Sobre las elecciones ilegales, Rodríguez Pérez acotó que están a la espera de que culmine el receso judicial, a fin de continuar con la demanda en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

“Toda la junta electoral es ilegal por no cumplir los requisitos indispensables. Las actas no son registradas en los tiempos correspondientes, como hemos visto que lo hacen siete años después”, sumó.

“Es por eso que el Consejo de Honor me hizo una convocatoria, por una serie de denuncias que responsablemente he venido haciendo y por las cuales, incluso, he recibido amenazas de muerte”, enfatizó.

Como muestra de la anarquía en los procesos de la Federación, detalló que uno de los jurados del Consejo de Honor es José López, padre un atleta que paradójicamente se ha beneficiado de las denuncias de Rodríguez Pérez. “López no puede ser juez y parte, debió inhibirse, no tiene probidad para juzgar en mi caso”, sentenció.

Seguidamente, el atleta cuestionó la postura del Consejo de Honor. “Es bastante triste y esto acarrea una sanción, un acto de indisciplina por saltar los canales regulares, eso fue lo que alegaron. Tengo cinco días para continuar mi alegato, y ellos 10, para tomar la decisión de suspensión por dos años, según los estatutos”.

Finalmente, indicó que, basados en ilógicas formalidades para desviar la atención sobre los graves hechos de corrupción, se encaminan a sancionarlo, con lo cual perjudicarían su preparación y la de muchos atletas si no se corrigen las irregularidades. “Todo esto por el simple hecho de que los atletas reclamen sus derechos y demanden el respeto que merecen por representar dignamente al país”.

Con información de nota de prensa

