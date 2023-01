Leones del Caracas reaccionó en el quinto juego de la final de la Lvbp y se puso a un paso de obtener su título número 21 de la pelota rentada nacional, al imponerse 7-2 a los Tiburones de La Guaira.

Un grand slam de Gabriel Noriega, quien no veía acción desde el 18 de enero por problemas de salud, en el segundo inning con dos outs en la pizarra y un rally de tres carreras más en el tercer tramo, fueron suficientes para que los capitalinos quedaran a punto de conquistar un título que le ha sido esquivo desde hace una década.

“La clave es la confianza, la preparación y la actitud. Yo sé que no estaba jugando, pero siempre estoy preparado para la oportunidad que me da el mánager, que me dijo hoy (28.01.2023) que estaba en play y me puse mentalmente fuerte para poder hacerlo bien», dijo Noriega tras finalizar el encuentro, en declaraciones que tomó el equipo de prensa de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

Aunque ha sido una fina llena de polémica después de la retirada de Ronald Acuña Jr. en el último tercio del segundo duelo, Caracas despertó en el momento oportuno para poner contra las cuerdas a los escualos, que no ganan un título desde el año de 1986.

Cuántos equipos se han coronado con récord 3-2

Según la Liga, de 33 equipos que han estado arriba 3-2 en una final, 25 de ellos se llevaron el cetro. Aunque en dos oportunidades, los Leones con esta ventaja han perdido el campeonato, de acuerdo con los datos de Quality Sports.

Tiburones anotó un par de rayitas; una en el segundo inning y otra más en el tercero, pero el iniciador de los Leones, Jhoulys Chacín, se encargó de silenciar los bates escualos. Estuvo durante cinco entradas en las que apenas permitió estas dos rayitas, cinco hits y aunque se complicó con cuatro boletos, pudo abanicar a cinco contrarios.

El duelo se celebró ante 20.712 fanáticos, que volverán este lunes 30 de enero para presenciar si Leones pueden alzar la corona o si La Guaira logra extender su vida y llegar al séptimo juego.