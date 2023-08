Tras el triunfo de Marruecos ante Colombia y el empate de Alemania y Corea del Sur, ya conocemos a las 16 selecciones que disputarán a partir del 4 de agosto los octavos de final del Mundial de Fútbol Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

Contra todo pronóstico, Marruecos derrotó por 1-0 a la selección de Colombia y clasificó a la siguiente ronda debido a que Alemania no pudo romper la igualdad en su cruce con Corea del Sur.

Las colombianas se quedaron con el primer puesto del Grupo H, pese a caer contra las marroquíes. Mientras que las de Marruecos dieron la sorpresa y le arrebataron a Alemania el pase a la próxima fase.

Brasil tampoco pudo avanzar

Alemania no fue la única favorita eliminada en la instancia inicial de la justa, pues Brasil tampoco pudo escribir su nombre en la ronda de los 16 mejores.

La Scratch debutó de la mejor forma posible, al golear por cuatro goles a Panamá, pero la derrota contra Francia en la segunda fecha puso en una situación complicada a las brasileñas.

Brasil debía vencer a Jamaica, pero las jamaiquinas rescataron un empate a cero contra la Verdeamarela el miércoles 3 de agosto y se quedaron con el boleto a octavos.

¿Cómo les fue a los demás equipos?

La anfitriona Australia, Suiza, Noruega, Nigeria, Japón, España, Inglaterra, Dinamarca, Países Bajos, Estados Unidos, Suiza y Sudáfrica completan la lista de las selecciones invitadas a la siguiente fase.

Durante la fase de grupos Estados Unidos extendió su racha invicta en el torneo a 20 en total, tras ganar un encuentro y empatar los otros dos. Mientras que Inglaterra superó el récord de partidos consecutivos al anotar en 16 cruces seguidos, la marca anterior era de Noruega.

Jamaica, Japón y Suiza mantienen su portería en cero, pues en tres compromisos no han recibido ni un solo gol.

Las mejores jugadoras de lo que va de torneo

La colombiana Linda Caicedo ha sido la gran revelación de este mundial, en el que se convirtió en la primera futbolista de la historia en jugar tres justas de diferentes categorías en menos de un año y marcar al menos un gol.

La hazaña de Linda es una de la que no puede presumir ningún otro jugador ni jugadora, pues es un hito que ni siquiera han conseguido figuras de la talla de Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi.

La de Cali fue la autora de uno de los mejores goles de la fase de grupo, y lo marcó en la histórica victoria de Colombia ante Alemania. Pese a no haber aparecido en el cruce con Marruecos, sigue siendo una de las protagonistas de esta ronda inicial.

La inglesa Lauren James ha sido la futbolista más productiva del torneo, pues ha convertido tres tantos y ha dado otros tres pases a gol. Es la líder en asistencias y la tercera en la categoría de anotaciones.

James fue el principal estandarte ofensivo de su equipo y registró una participación para marcar cada 37 minutos, según datos oficiales de la FIFA.

La mejor portera de toda la competencia ha sido Ayaka Yamashita, de Japón. La guardameta nipona mantuvo su arquería en cero en los tres encuentros de la fase de grupos.

Yamashita estuvo impecable contra España, Zambia y Costa Rica, y fue una pieza vital en el paso perfecto del país del sol naciente en su camino para seguir avanzando en el mundial.

¿Cuándo son los octavos de final?

Este 4 de agosto se reanudará la justa con el primer partido de los octavos de final; será el Suiza contra España y se jugará a la 1 a.m. hora venezolana. El sábado 5, Japón se medirá con Noruega a las 4 a.m. y Países Bajos se enfrentará ante Noruego a las 10 p.m.

Estados Unidos pondrá en juego su invicto el 6 de agosto a las 4:30 a.m., cuando tendrá que hacer frente a Suecia. El lunes 7, Inglaterra contra Nigeria será a las 3:30 a.m. y el Australia vs Dinamarca a las 6:30 a.m.

La ronda de 16 se acabará el 8 de agosto, a las 4 a.m. Colombia y Jamaica chocarán en busca de avanzar a los cuartos de final, y el último partido será entre Francia y Marruecos a las 7 a.m.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...