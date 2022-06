Anuncian que Deyna Castellanos vestirá la camiseta número 10 para el Manchester City

Manchester City le dio la bienvenida oficial a la venezolana Deyna Castellanos. A través de una nota de prensa, publicada el 2 de junio, el club anunció que la jugadora se incorporará una vez que culmine su contrato con el Atlético de Madrid, el próximo 1 de julio. La información fue confirmada por Castellanos desde su cuenta oficial de Twitter, este viernes 3 de junio.

El contrato que la venezolana firmó con el City tiene una duración de tres años. Así mismo, vestirá la camiseta con el número 10, que antes tenía la delantera inglesa Georgia Stanway (quien fue fichada por el Bayern de Múnich en mayo).

«Deyna fue clave en la conquista de la Supercopa de España 2020/21 y en ayudar al Atlético a conseguir la cuarta plaza en la presente edición de la Liga Iberdrola», indicó el Manchester City en su página oficial.

Una internacional que triunfa

«Estamos encantados de tener a Deyna a bordo: es una jugadora a la que hemos admirado durante mucho tiempo y estamos muy contentos de haber podido finalmente traerla al Club», expresó Gareth Taylor, entrenador en jefe del club inglés, para la prensa.

Castellanos nació en Maracay, capital del estado Aragua en Venezuela, y se formó en la Escuela de Fútbol Juan Arango. En 2016 se mudó a Estados Unidos para cursar estudios universitarios. En el país norteamericano jugó tres temporadas en el Florida State Seminoles, donde su evidente talento y registros llamaron la atención de la FIFA.

En 2017, fue incluida entre las tres finalistas del premio FIFA Best Women’s Player of the Year (Mejores jugadoras del año). Ese año ganó la Bota de Oro en el Mundial sub 14. En enero de 2018, jugó con el equipo sub 20 el campeonato de la categoría y en 2021 se convirtió en la capitana del equipo de Venezuela. Portando la camiseta venezolana ha jugado 25 partidos, anotando 12 goles.

Crédito de Foto: Manchester City, página oficial.