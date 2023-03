26 atletas de élite entre los 5 mil participantes del Maratón CAF 2023

Entre los 5 mil participantes que recorrerán las calles de Caracas este 19 de marzo en la séptima edición del Maratón CAF habrá 26 atletas de élite, procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Este año habrá un premio especial para quien logre completar el circuito y rompa los actuales récord de crono de la competencia. En la categoría masculina el tiempo a superar es de 2 horas y 18 minutos, mientras que las mujeres tendrán que llegar a la meta antes de las 2 horas 48 minutos.

Quienes ganen y rompan las marcas establecidas tendran un bono de mil dólares, y en caso de representar a un pais miembros de la CAF el premio subira hasta 5 mil dólares.

Este sábado, durante una rueda de prensa, los organizadores de la competencia presentaron a los corredores latinoamericanos más destacados que estarán en esta nueva cita, luego de seis años de interrupción.

En el grupo élite hay 12 mujeres y 14 hombres. Por Venezuela participarán cuatro atletas en cada categoría.

Magaly Garcia, Zuleima Amaya, Nubia Arteaga y Arelis Rodríguez son las atletas que representarán al país anfitrión en la rama femenina de la competencia.

Mientras que las invitadas internacionales serán: Helen Baltazar (Bolivia), Mirela Saturnino de Abreu (Brasil), Ruby Riativa (Colombia), Jessica Espinal Alvarado (Honduras), Mitzari Lozano (México), Maria Fatima Vazquez (Paraguay), Rocío Cantará (Perú) y Soranyi Rodríguez (República Dominicana).

Zuleima Amaya ha ganado las dos ediciones anteriores del Maratón CAF, en 2017 y 2016, y busca lograr el tricampeonato de manera consecutiva.

Los representantes masculinos por Venezuela este 19 de marzo serán: Dídimo Sánchez, Pedro Mora, José Luís Rodríguez y Ramón Rivero.

La lista de los corredores de élite la completan: Pedro Gómez (Argentina), Juan Gonzáles (Bolivia), Justino Pedro Da Silva (Brasil), John Davis Tello (Colombia), José David Cardona (Colombia), Gualberto Méndez (Honduras), Nicolás de Jesús Cosme (México), Jorge Castel Blanco (Panamá), Darlis Ayala (Paraguay), Juan Bautista Hilario (Perú)

El colombiano José David Cardona, actual tricampeón, buscará su cuarta victoria. Cardona ganó en 2012, 2015 y en 2017, y seis años después de su último podio regresa con el reto personal de mantener el nivel y superar a sus rivales que asegura serán duros competidores.

“Los atletas de este año son bastante fuertes y la mayoría tienen mejor marca que yo, pero bueno vamos a salir a correr a ver que se hace”, dijo Cardona cuando fue presentado durante en el acto realizado en la víspera de la carrera.

El Maratón comenzará a las 5:55 a.m. del domingo 19 de marzo desde el Parque los Caobos, donde también estará la meta de llegada.

Todas las vías del recorrido están identificadas con pancartas de la CAF y se cerrarán a partir de las 5 a.m. hasta las 10 a.m. en el oeste de la ciudad, y de 6 a.m. a 12 m. en el este.