El domingo 19 de marzo, día de San José, Caracas va a madrugar con 5 mil atletas en sus calles, provenientes de todos los rincones de Venezuela y otras 20 naciones vecinas, que participarán en la séptima edición del Maratón CAF.

El Banco de la Desarrollo de América Latina (CAF) presentará este sábado 18 de marzo a los 26 corredores de élite representantes de 11 países del continente americano en el Centro Comercial Líder, en La California.

Los materiales, que incluyen la camiseta y una gorra, se entregarán a los atletas en el mismo C.C Líder este 17 de marzo hasta las 6:00 p. m. y el sábado 18 de 9:00 a. m. a 4 de la tarde.

Movilizacion de los participantes

Los participantes podrán movilizarse por toda la ciudad para llegar al maratón y también para recoger sus kits gracias a una alianza de la CAF con la WaWa, como indica la página oficial de la institución.

Para el dia de la carrera, la CAF especificó los horarios y puntos de salida de las unidades en sus redes sociales:

El Valle – Parque Los Caobos: Ida a las 5 a.m y regreso a las 10 a.m., 11 a.m. y 12 m.

Antímano – Parque Los Caobos: Ida a las 4:30 a.m. y regreso a las 10 a.m., 11 a.m. y 12 m.

Tolón – Eurobuilding – Parque Los Caobos: Ida a las 4:30 a.m. y regreso a las 10 a.m., 11 a.m. y 12 m.

Altamira – Parque Los Caobos: Ida a las 4:40 a.m. – Regresoy regreso a las 10 a.m., 11 a.m. y 12 m.

Los Teques – Parque Los Caobos: Ida a las 4 a.m. y regreso a las 10 a.m., 11 a.m. y 12 m.

Guarenas – Parque Los Caobos: Ida a las 4 a.m. regreso a las 10 a.m., 11 a.m. y 12 m.

El punto de partida y la ruta

La salida y llegada será en el Parque Los Caobos, como en las ediciones anteriores. Los primeros que saldrán el día de la competencia son los paratletas a las 5:55 a. m., les seguirán los del Maratón a las 6 a.m. y finalmente correrán los de 21K.

Habrá 29 puntos de hidratación para los corredores durante todo el recorrido: 20 de agua y nueve de bebidas energéticas.

También habrá dos estaciones con refrigerios y durante todo el evento personal, ambulancias y motos estarán disponibles para atención rápida en caso de emergencias.

La ruta completa está disponible en el sitio web de la CAF y atraviesa cuatro de los cinco municipios del Área Metropolitana de Caracas: Libertador, Baruta, Sucre y Chacao.

En 2017 fue la última vez que se realizó este evento deportivo de la CAF y contó con 11 mil corredores.

Todas las vías que formarán parte del recorrido están identificadas con pancartas y se cerrarán a partir de las 5 a.m. a las 10 a.m. en el oeste de la ciudad, y de 6 a.m. a 12 m. en el este.

El tráfico de vehículos será permitido de forma progresiva, comenzando con la Av. Bolívar a las 7 a.m. y Av. San Martín a las 7:30 a.m., ambas en el Municipio Libertador.

Las rutas cerradas serán:

-Accesos desde la avenida Baralt hacia la avenida Oeste 6.

-Accesos desde la avenida Sucre hasta la avenida O’Leary.

-Accesos al puente Los Leones en sentidos norte y oeste.

-Accesos desde el Hospital Pérez Carreño hasta la avenida O’Higgins.

-Todos los accesos a la redoma de La India.

-Accesos desde la Cota 905.

-Accesos desde la avenida Sur 5 hacia Roca Tarpeya.

-Avenida Fuerzas Armadas hasta la avenida Victoria.

-Accesos hacia la avenida Victoria desde la avenida Nueva Granada.

-Accesos a los estadios desde la autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

-Accesos desde Ciudad Banesco a la prolongación de Las Acacias.

-Cierre total de la avenida Las Acacias entre avenida Casanova y Solano.

-Acceso a Bello Monte desde la autopista.

-Acceso a la avenida Casanova desde la avenida Pichincha.

-Acceso desde la avenida Libertador hacia El Rosal.

-Acceso a Chacaíto desde la autopista.

-Acceso desde Bello Monte hacia Las Mercedes.

-Acceso desde Chacaíto hacia la avenida Lazo Martí.

-Acceso desde la calle Veracruz hacia la avenida Principal de Las Mercedes.

-Acceso desde la autopista Prados del Este hacia el Paseo Enrique Eraso.

-Avenida Araure.

-Retorno desde la avenida Río de Janeiro hacia la avenida Araure.

-Acceso a la avenida Río de Janeiro desde Caurimare.

-Acceso desde Los Ruices y desde La California a la avenida Río de Janeiro.

-Accesos a la avenida Río de Janeiro desde el Distribuidor El Llanito.

-Avenida Principal de Macaracuay.

-Accesos hacia La California y Macaracuay desde la autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

-Accesos a la avenida Francisco de Miranda desde Petare, Los Dos Caminos y la avenida Principal del Country Club.

-Accesos desde la Universidad Central de Venezuela hacia Plaza Venezuela.

-Accesos desde la autopista Gran Cacique Guaicaipuro a Plaza Venezuela y a la avenida Casanova.

-Accesos desde la autopista, Los Caobos y Quebrada Honda hacia el antiguo Paseo Colón.

-Paseo de la Resistencia Indígena en ambos sentidos.

La CAF ofrece rutas alternativas durante la realización del maratón y estas incluyen:

-Autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

-Avenida Rómulo Gallegos.

-Avenida Libertador.

-Avenida Urdaneta.

-Avenida Andrés Bello.

-Avenida Sucre desde el final de la avenida Urdaneta.

-Autopista Valle-Coche.

-Autopista Prados del Este.

-Avenida principal de Los Ruices.

-Distribuidor Santa Cecilia

-Autopista Caracas-La Guaira.

-Debajo de los elevados de Los Dos Caminos y Los Ruices.

También habrá parcialmente abiertas y controladas por autoridades policiales:

-Avenida San Martín con Avenida Morán.

-Distribuidor de La Bandera hacia Santa Mónica.

-Paso controlado hacia el Hospital Clínico Universitario.

-Acceso a rampa de la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro desde el Paseo Enrique Eraso.

-Avenida Principal de El Cafetal con calle Araure.

-Paso desde La California Norte hacia la avenida Sanz.

-Avenida Luis Roche con avenida Francisco de Miranda.

-Avenida San Juan Bosco con avenida Francisco de Miranda.

-Avenida Elice con avenida Francisco de Miranda.