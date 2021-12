Variante ómicron ya circula en 9 países de América, dice OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó este miércoles 15 de diciembre que la variante ómicron ya está presente en nueve países de América, aunque advirtió que aún es muy temprano para predecir con exactitud su impacto en la región.

El gerente de Incidente para COVID-19 de la OPS, Sylvain Aldighieri, aseguró que la variante delta sigue siendo predominante en todas las subregiones de América, mientras que los casos de la variante ómicron están relacionados principalmente con viajeros, y los datos sobre su transmisión comunitaria aún son limitados.

«La variante ómicron ha sido detectada en nueve países y territorios de nuestra región: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Brasil, Trinidad y Tobago, Cuba y Bermuda», dijo durante la conferencia de prensa semanal de la organización.

Jairo Méndez Rico, asesor regional sobre enfermedades virales, recordó que cuando la variante delta ingresó a las Américas tuvo una capacidad de dispersión diferente a la registrada en otros países, por lo cual indicó que aún es muy pronto para determinar cómo ómicron afectará a la región.

«Hasta el momento, lo que se ha podido determinar con ómicron es que puede tener una tasa de transmisión elevada. No se ha calculado exactamente, pero puede estar entre dos y tres veces más elevada que otras variantes como la delta. Sin embargo, todavía falta mucha información para realmente poder determinar cuál va a ser el impacto que tenga», expresó.

Igualmente, Méndez Rico destacó que se conoce que en general las vacunas se pueden ver ligeramente afectadas por diversas variantes, pero afirmó que siguen siendo altamente efectivas para proteger contra formas graves y muertes por COVID-19.

Sin embargo, la OPS instó a los países de América a prevenir y fortalecer sus servicios sanitarios ante una posible mayor afluencia de pacientes debido a la variante ómicron y la cocirculación junto a la variante delta.

Venezuela: 53 % con una dosis

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, se refirió a las cifras de vacunación en Venezuela y aseguró que los números que manejan son los enviados cada semana por el país, y no utilizan fuentes alternativas.

Hasta la semana anterior a la conferencia de prensa, Venezuela había vacunado a 36% de su población con dos dosis, mientras que 53% de la población suma al menos una dosis.

Cuba solicita autorización de sus vacunas

Sobre las vacunas cubanas Abdala y Soberana 02, aún consideradas candidatas a vacuna por científicos venezolanos, Barbosa informó que los productores comunicaron de manera oficial a la Organización Mundial de la Salud (OMS) su intención de iniciar el proceso de autorización de uso de emergencia.

«No es un proceso muy rápido, toma varias semanas porque hay que revisar todos los datos, la calidad de la fabricación, los datos de seguridad, los datos de eficacia, cómo se hace, para todas las vacunas», dijo.

En referencia al uso de Abdala y Soberana 2 en niños en Venezuela, indicó que cada país hace su evaluación sobre los datos de las vacunas y añadió que la OPS no tiene aún los datos de esos productos y no puede para afirmar si se deben utilizar o no en niños. Además aseguró que la OPS sigue las recomendaciones del grupo de expertos de la OMS, pero este último aún no completa el proceso de revisión de los productores que solicitaron autorización para su uso en niños.

2021, peor que 2020

La directora de la OPS, Carissa Etienne, informó que 2021 ha sido el peor año de la pandemia de COVID-19, superando el impacto del coronavirus en 2020, con tres veces más casos de COVID-19 y más muertes.

«Desde el comienzo de la pandemia, más de 98 millones de personas de las Américas han padecido de COVID-19 y más de 2,3 millones de personas en la región han perdido la vida. Más de un tercio de todos los casos de COVID-19 y una de cuatro muertes de COVID-19 notificadas a nivel mundial ocurrieron aquí en las Américas», resaltó.

Solo durante la última semana, las Américas notificaron más de 926.056 casos nuevos de COVID-19, un aumento de 18,4% en relación con semanas anteriores.

Hasta la fecha, 56 % de las personas en América Latina y el Caribe han sido totalmente vacunadas contra COVID-19. Sin embargo, la desigualdad en la distribución y aplicación de vacunas aún divide a la región, de acuerdo con la directora.

«Nos preocupan las tendencias en algunos países que están ampliando la administración de vacunas a otros individuos antes de llegar a la cobertura básica entre los grupos vulnerables, los profesionales sanitarios y las personas que tienen comorbilidades y esta brecha puede ser realmente importante en zonas remotas y en poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad», expresó.