¿Simulacro electoral fue el de mayor participación desde 2013?

Este texto sobre el simulacro de votación del 15N es parte de la alianza Venezuela Verifica integrada por siete medios de comunicación social digitales venezolanos que chequean y verifican hechos para combatir la desinformación. Fue publicado originalmente el 18 de noviembre en Espaja.com

No hay información documentada que permita confirmar o desmentir la declaración de Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, en cuanto a que el simulacro del 15 de noviembre fue el de mayor participación desde 2013. Por tanto, su afirmación entra en el terreno de lo desconocido y de la desinformación.

En rueda de prensa ofrecida por Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, dijo el 16 de noviembre que el simulacro del domingo 15 había sido el de mayor participación en elecciones en Venezuela desde el año 2013. Sin embargo, los voceros del régimen de Nicolás Maduro no han ofrecido cifras en cada uno de los simulacros realizados, por lo que difícilmente puede corroborarse la afirmación de Rodríguez, también candidato por lista por el circuito 1 del Distrito Capital.

En los tiempos del chavismo, el simulacro electoral se ha convertido en una prueba de movilización de su maquinaria partidista. Va más allá de las pruebas técnicas a las máquinas de votación, captahuellas, redes de transmisión, la plataforma tecnológica; la instalación de las mesas y la distribución del material electoral, para así definir aspectos logísticos. Todo a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pero en la era de Maduro, el simulacro se ha convertido en una demostración de “voluntad política” de los seguidores del régiimen a participar en los procesos electorales –24 desde la asunción de Hugo Chávez al poder– de los que las autoridades se ufanan por sus resultados (han ganado 22) y exhiben como un ejercicio de democracia.

Rodríguez dijo ante los medios de comunicación que con el simulacro “probamos la maquinaria, el despliegue, la capacidad de convocatoria, pero también se prueba la intención, el deseo, las ganas del pueblo de participar (…). Se ha batido un nuevo récord. Si hubo una gran participación en el pasado simulacro electoral del 25 de octubre, pues ha sido superado en el simulacro electoral del día de ayer (15 de noviembre)”.

La búsqueda hecha por EsPaja.com, integrante de la alianza Venezuela Verifica, no arrojó resultados de los simulacros organizados desde 2013. Entre ese año y 2020 se realizaron nueve procesos electorales –incluyendo el de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017– y no hay registros en Internet de la participación en ellos.

“Tuvimos una participación masiva, el objetivo fue cumplido, esto fue una participación bastante alta en relación a otros simulacros que hemos hecho, esto nos da una idea, nos parece un buen indicador para la participación el día del evento que es el 30 de julio”, expresó Tibisay Lucena, presidenta del CNE, en una entrevista telefónica hecha por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), reseñó en su momento el sitio web de TeleSur, en ocasión de los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente.

“El simulacro electoral de hoy ha sido un éxito, gracias la personal de las mesas, al plan República y al pueblo que con pasión participó”, ha dicho el mandatario a través de su cuenta oficial en la red social Twitter (@NicolasMaduro), publicó el portal Notimérica, de cara a las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013.

A propósito de los comicios legislativos del 6 de diciembre de 2015, la agencia Efe publicó lo siguiente reseñado por El economista América:”En el simulacro del 18 de octubre participó ‘más de un millón de votantes’ oficialistas y se espera que hoy suceda algo similar, de acuerdo con el primer vicepresidente del PSUV, presidente del Parlamento y candidato a la reelección, Diosdado Cabello”.

No hay información disponible en Internet sobre cifras de participación en los procesos de simulacros electorales hechos en Venezuela desde 2013. Los voceros no han sido explícitos y se limitan a hablar de participación masiva o de una jornada exitosa sin aportar detalles, por lo que no puede contrastarse el número de personas movilizadas para el simulacro del 15 de noviembre (el segundo para las elecciones del 6D, el primero fue el 25 de octubre), ofrecido por el candidato-jefe del comando de campaña nacional.

Esto lleva a concluir que es un misterio conocer con exactitud si el simulacro electoral del 15N, que supuso el despliegue de más de 1,3 millones de personas, ha sido –desde 2013– el que ha contado con la mayor participación, tal como lo aseguró Jorge Rodríguez.

El 6 de diciembre se escogerán 277 diputados principales con sus respectivos suplentes, entre más de 14.400 candidatos postulados por 107 partidos y organizaciones políticas