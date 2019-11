Maduro exageró más de 250% las reservas probadas de hierro

El miércoles 5 de junio, cuando se celebra el Día Mundial del Ambiente, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que la riqueza minera de Venezuela equivalía a 1,2 billones de euros, durante la presentación del Plan Sectorial Minero 2019-2015, en las que ordenó iniciar trabajos para “monetizarlas”.

El total anunciado provendría del valor conjunto de las reservas probadas en yacimientos y certificaciones internacionales de oro, bauxita, níquel, hierro, fosfato, feldespato y diamantes del país, de acuerdo a Maduro.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact Checking de Efecto Cocuyo ya ha encontrado que Maduro exageró con las cifras de oro y diamante, dando además estadísticas dudosas sobre bauxita y níquel.

Ahora revisaremos la siguiente declaración: de acuerdo a Maduro, habrían 14 mil 605 millones de toneladas certificadas de hierro, equivalente a 717 mil millones de euros. Por lo que Venezuela estaría en el quinto lugar mundial.

Hierro y acero

El mineral de hierro, cuyo símbolo químico es Fe, es una sustancia mineral abundante en la corteza terrestre y que muy usualmente consiste en óxidos ferrosos, cuyas formas primarias son magnetita (Fe3O4) y hematita (Fe2O3). Tiene que ser sometido a calor para convertirlo en hierro metálico para ser usado para la industria del hierro y el acero en el mundo.

Casi el 98% del hierro es usado para producir acero. Los siete principales productores son responsables de tres cuartos de la producción mundial. La exportación es dominada por Australia y Brasil, los cuales acumulan un 33% del mercado global.

Sin presencia global

La Encuesta de Hierro del Instituto Geológico de Estados Unidos de 2019 informa que habrían en el mundo unas 170 mil toneladas de mineral crudo, del cual se podrían obtener 84 mil toneladas de hierro, muy poco menos de la mitad. Revela además que Estados Unidos produce el 1,6% del acero pero importa el 2% de la producción global.

Los países con las mayores reservas, hablando sólo del mineral que realmente se puede obtener tras su procesamiento, son Australia con 24 mil toneladas, Brasil con 17 mil toneladas y Rusia con 12 mil toneladas. Esto representaría 63% de todas las reservas mundiales.

Venezuela no aparece entre los 12 mayores productores ni reservorios en este documento aunque la cifra oficial colocaría al país en el tercer lugar a nivel mundial, en lugar del quinto (que mencionó Maduro).

Yacimiento agotado

La cifra brindada por Maduro proviene del Plan Sectorial Minero 2019-2015, el cual señala que habrían 14.605 millones de toneladas en recursos, según datos de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)-Ferrominera para 2017.

Similarmente al anuncio sobre bauxita, se intercambiaron o confundieron los conceptos de recursos y reservas. Siendo las reservas como “una porción de los recursos”, las primeras son de un tamaño menor. Esto según el estándar internacional Código JORC y la sección de conceptos básicos del documento oficial.

El Plan indica una caída progresiva a partir de 2008 y después de alcanzar su pico histórico de 20,31 millones de toneladas. El agotamiento del principal yacimiento ferroso, Cerro Bolívar, así como la obsolescencia tecnológica y la falta de inversión para atenderla son las razones esgrimidas para explicar el descenso.

Así que para 2017 se produjeron solo 6,98 millones de toneladas de hierro. El Plan estima que para el período 2019-2015 se produzcan 89 millones 610 mil toneladas de hierro. Lo que sería apenas 0,64% de las 14 mil toneladas en presuntas reservas.

Una cifra también muy baja en comparación con el 1.500 millones de toneladas anuales que se produjeron en 2017 y 2018, pero que se corresponde con una declaración posterior del Vicepresidente Sectorial de Economía, Tareck El Aissami, sobre elevar la producción a 14 millones de toneladas al año, para exportar la mitad, junto a inversión de China.

Más conceptos manipulados

En el trabajo de enero de 2016 “Visión estratégica de la industria minera de hierro y el acero en Venezuela” del investigador Juan Enrique Villalva, del se da más luz sobre la confusión entre recursos y reservas. En esta publicación del Departamento de Investigación y Postgrado de la Universidad Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) se detallan además varias características de la minería de hierro en el país.

El texto especifica que de las 14.600 millones de toneladas en reservas, apenas 4.100 son probadas, mientras 8.700 son probables y 1.800 posibles. Y de estas 4.100, tan sólo 1.700 son de alto tenor, es decir, con un rendimiento superior a 0,07% por lo que son inmediatamente explotables, mientras 2.400 serían de bajo tenor, por lo que debe estudiarse su viabilidad económica.

Villalva también señala que aunque Venezuela tiene 2,8% de las reservas globales sólo posee el 1,1% de la capacidad instalada de producción, con 23 millones de toneladas al año.

Veredicto

La cifra brindada por Maduro no corresponde a las reservas probadas, refiriéndose en cambio a los recursos, que incluyen también las reservas posibles y probables pero que no han sido certificadas con estándares internacionales sino se basan en inferencias y evidencias geológicas. Por eso no aparecen en las bases de datos internacionales.

Así que aseverar que Venezuela tiene 14.600 millones de toneladas de hierro en reservas certificadas, en lugar de 4.100, es una exageración de 256%.

Si las reservas anunciadas fueran reales, seríamos el tercer país y no el quinto en el mundo.