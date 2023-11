¿Referendo sobre el esequibo servirá para «trampear» las elecciones presidenciales de 2024?

Una imagen que circula en WhatsApp dice que el referendo consultivo sobre el Esequibo, convocado para el próximo 3 de diciembre, servirá para «trampear» las elecciones presidenciales de 2024 a favor del chavismo. Esto es falso.

La foto comienza con el siguiente texto: «el referendo consultivo sobre la Guayana Esequiba no tiene ninguna validez ante las autoridades guayanesas e inglesas».

Con esta imagen también circula el siguiente párrafo: «No votes para el referendo consultivo del Esequibo ya que solo es una trampa más de G2 Cubano y de este RÉGIMEN CHAVISTA, para rellenar la data del CNE y tener listo los votos para asegurar las presidenciales del 2024 (…)».

El pasado 21 de septiembre, la Asamblea Nacional de 2020 aprobó la convocatoria al referendo en respuesta a las declaraciones de Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien expresó apoyo a Guyana en la disputa territorial y afirmó que ese país tiene derecho a la explotación de recursos naturales en la zona en reclamación.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo consultó cuál es la factibilidad de este proceso, su pertinencia y la posibilidad de que se use para favorecer al oficialismo en las elecciones presidenciales de 2024.

¿El referendo es constitucional?

De acuerdo con Mariano de Alba, abogado experto en derecho internacional, no hay prohibiciones o limitaciones expresas sobre la realización de un referéndum consultivo.

Sin embargo, explicó a Efecto Cocuyo que «la eventual creación de un estado (Guayana Esequiba) y la implementación de un plan que suponga que autoridades civiles o militares venezolanas estén presentes en un territorio que está en disputa, sí podría entrar en contravención con el derecho internacional, especialmente teniendo en cuenta que la disputa territorial actualmente está siendo dirimida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)».

No obstante, para Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista, el objeto del referendo previsto en el artículo 71 de la Carta Magna no es constitucional, porque no se puede consultar a la población sobre una materia que no admite una respuesta negativa, como lo es la defensa del territorio nacional.

¿Se puede crear el estado Guayana Esequiba?

Para anexar la zona en reclamación, Raffalli indició que se debe reformar la Constitución y la Ley Orgánica para la Ordenación de Territorio. Sin embargo, advirtió que sería difícil materializar esta medida, ya que un nuevo estado requiere de un territorio donde el Estado ejerza plena soberanía, una población definida, contar con gobernador y alcaldes electos por voto popular y una Constitución regional propia.

De acuerdo Raffalli, se le podría dar nacionalidad y cédula a los habitantes del Esequibo, pero con un mecanismo para que las personas ingresen a Venezuela a realizar el trámite, sin la necesidad de crear un estado.

El experto dijo que otorgar nacionalidad y cédula puede considerarse un avance, pero que tampoco se puede vender la idea de que el Esequibo se recuperará solo porque se cree un estado o el gobierno de Maduro lo decrete.

«Si el gobierno tiene voluntad política y las fuerzas armadas están dispuestas a garantizar la seguridad de actividades de autoridades venezolanas en el territorio Esequibo, no veo mayores obstáculos para que la AN, controlada por el gobierno, cree el estado y otorgue la ciudadanía y la cédula de identidad a individuos en ese territorio. Una incógnita es si los habitantes del territorio en reclamación querrán obtener la ciudadanía venezolana y si las fuerzas de seguridad de Guyana responderían», acotó Mariano De Alba.

El referendo no es un mecanismo para trampear las elecciones

El referendo lo organiza el Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo que tiene la potestad constitucional en material comicial, entre ellos el registro de votantes donde las personas mayores de 18 años se inscriben y aportan: nombre completo, dirección de domicilio y número de cédula de identidad.

Si bien existe un porcentaje de la población que no confía en el CNE, veedores nacionales e internacionales han confirmado que el sistema automatizado que utiliza este organismo es seguro.

Emilio Hernández, doctor en ciencias de la computación de la Universidad Simón Bolívar (USB), dijo al portal de fact-checking Cotejo.info, que el sistema electoral «es el más completo y seguro del mundo por sus características técnicas» luego de seis semanas de auditoría que se hizo en el 2021, como parte de las inspecciones para las elecciones regionales y municipales de noviembre de ese año.

El Observatorio Electoral Venezolano ha explicado que el sistema es confiable. En su informe sobre la elección municipal y regional del 2021, estableció que el mecanismo de votación se sometió “a auditorías integrales no frecuentes en los últimos años, que fortalecieron su seguridad y confianza».

En conclusión, es falso que el referendo sobre el Esequibo servirá para «trampear» las elecciones presidenciales de 2024. Además de generar desinformación, este tipo de contenidos promueven la desconfianza en los usuarios hacia el sistema electoral nacional para futuros comicios.

