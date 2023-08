¿Oruga lonomia oblicua está apareciendo en Caracas y ha provocado casos de emponzoñamiento?

Está circulando información en las redes sociales sobre la aparición de la oruga lonomia oblicua en clubes y edificios residenciales de Caracas (Venezuela).

Los contenidos dicen que esta especie es uno de los insectos más venenosos del mundo y que ha provocado casos de emponzoñamiento en el país. Esto es engañoso.

Cocuyo Chequea recibió una cadena en la que se menciona uno de los casos. En las primeras líneas se lee lo siguiente: «(…) contarles que el sábado un niño se cayó encima de un gusano en el country club y resultó ser el 4to insecto más venenoso del mundo. Este es el gusano. Se llama lonomia oblicua o gusano de la muerte, lo único es que solo en Brasil hacen el antídoto de ese gusano y se debe suministrar en las primeras 48 horas (…)».

Al realizar una búsqueda en Google con la palabra «emponzoñamiento», los diferentes resultados arrojan que se trata del envenenamiento a causa de la mordedura de un insecto. En la cadena no aparece este término, pero Julio Castro, médico internista – infectólogo venezolano, lo utilizó en una publicación en Twitter para aclarar las dudas que están surgiendo en torno esta especie de oruga y las consecuencias de sus picaduras.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo consultó la publicación de Castro y entrevistas en medios de comunicación a otros expertos en las que se actualiza la situación con respecto a este insecto para comprobar la veracidad de la información de la cadena.

Oruga lonomia oblicua: venenosa, pero sin presencia en Venezuela

De acuerdo Julio Castro en su publicación, la oruga lonomia oblicua es un tipo de larva que vive principalmente en regiones de América del Sur y que puede causar envenenamiento en seres humanos a través de sus espinas, pero no está presente en Venezuela.

En el texto, Castro indica que las consecuencias del erucismo (como se le llama) emponzoñamiento por la oruga lonomia oblicua) son trastornos hemorrágicos y sistémicos como: cascada de coagulación sanguínea, que produce, por ejemplo, la disminución de las plaqueas, y que a su vez aumenta el riesgo de hemorragias en diversos órganos.

«Los síntomas iniciales incluyen dolor, inflamación y sangrado en sitio de contacto (…) pueden surgir hematomas, sangrado de encías, sangre en la orina y otros signos de coagulopatía», explica el especialista. En la publicación asevera que, si el envenenamiento evoluciona, puede ocurrir el deterioro de la función renal, hemorragias cerebrales y, en casos extremos, la muerte.

Sin embargo, no es la oruga lonomia oblicua la que ha ocasionado los emponzoñamientos recientes que se han viralizado en las redes sociales. En realidad, se trata de una oruga de la especie dirphia avia, cuya mordedura no es mortal, pero causa irritaciones cutáneas severas.

Oruga dirphia avia: la especie que sí vive en Caracas

El pasado 17 de agosto, el doctor Castro conversó con José Clavijo, entomólogo venezolano (especialista en el estudio de los insectos), en Parte Médico, su segmento en YouTube en el canal de MundoUR. En esta entrevista el especialista aclaró que los casos de emponzoñamiento que se han dado a conocer son por la especie dirphia avia y no por lonomia oblicua.

Clavijo advirtió que no hay evidencia científica de que exista posibilidad de mortalidad luego de la mordedura de la especie dirphia avia y que no hay presencia de la familia lonomia oblicua en Venezuela.

De acuerdo con el especialista, la que existe a nivel local es la lonomia achelous, una especie específica del oriente y sur del país, cuyas mordeduras sí son mortales.

Oruga de la familia dirphia avia

«En la zona central, aunque no lo descartamos, no tenemos algún ejemplar que hayamos podido estudiar que nos haga pensar que esta especie (lonomia achelous) está en esta región del país», aclaró. Además, el especialista indicó que este tipo de larvas suelen estar en contacto con los seres humanos, para aclarar que no hay emergencias o brotes de estas especies en este momento.

En los contenidos virales se menciona que la persona debe capturar la oruga que la mordió para que le preparen un antídoto inmediato para tratar la lesión. Sin embargo, Castro aclara que este tipo de sueros requieren de procesos complejos y del uso de tecnologías que actualmente no están disponibles en Venezuela.

En conclusión, es engañoso que hay una aparición de la oruga lonomia oblicua en Caracas y que ha producido casos de emponzoñamiento. Los 3 casos que se han registrado han sido de la especie dirphia avia, cuyas mordeduras no son mortales. En Venezuela no hay presencia de las larvas de la familia lonomia oblicua.

