En redes sociales se ha generado alarmas en muchas comunidades por reportes sobre la presunta presencia en Venezuela del gusano Lonomia obliqua, de origen amazónico, comúnmente llamado “oruga de la muerte”, una especie que si entra en contacto con los humanos produce muchos síntomas debido a las toxinas que emana de su cuerpo.

Algunos de esos reportes indican que varias personas, entre ellas niños, han sufrido rozaduras con la oruga y eso les ha generado, entre otros síntomas, dolores de cabeza, vómitos, inflamaciones y hemorragias.

No obstante, especialistas como el infectólogo Julio Castro o el Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez (Miza-UCV), aseveran que, aunque no descartan que esa especie pueda existir en Venezuela, los casos que se han reseñado se asemejan más a contacto con una especie parecida, identificada como larva Dirphia, posiblemente D. avia larva.

Julio Castro indicó que, hasta los momentos, no hay registros sobre una infestación de Lonomia en Venezuela; indicó que los organismos relacionados se encuentran investigando la situación.

“Que se vean las orugas no es raro, los que hacemos actividades al aire libre las hemos visto; lo qué hay que investigar es si es un fenómeno fuera de lo normal ( la cantidad), Hay que preguntar a los entomólogos”, indicó el médico infectólogo.

La mayoría de esos supuestos casos han sido reportados en Caracas, algo que extraña a los expertos.

“Que tengamos información, la especie Lonomia obliqua no ha sido reportada en la región central del país, solo al oriente y sur de Venezuela. No se descarta que pueda haber otras especies de ese género, pero la larva que es señalada en las redes sociales no es una Lonomia”, reiteran desde Miza-UCV.

Si bien la oruga de la especie Dirphia es del mismo grupo de la sub familia del gusano Lonomia obliqua y son “muy parecidas”, “no tienen nada que ver” y está “ampliamente” asentada en el continente americano.

“Son especies locales, no vienen de ningún lado”, afirma a José Clavijo, entomólogo y profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela.

“Hubo una mala identificación. Esto hay que verlo con mucho cuidado porque puede causar zozobra, no es Lonomia obliqua”, continúa el también director del Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez (MIZA), adscrito a la coordinación de investigación de la Facultad de Agronomía de la UCV, en el estado Aragua.

Qué es la Lonomia obliqua

Según explica Julio Castro, esas orugas son insectos como forma joven de las mariposas. En esta especie el emponzoñamiento se da con una suerte de pelitos que tienen en el cuerpo, y recibe el nombre técnico de Erucismo

“El envenenamiento por la oruga Lonomia es un fenómeno médico causado por el contacto con las larvas del género Lonomia, principalmente en regiones de América del Sur. Estas orugas poseen espinas venenosas que contienen toxinas capaces de causar graves trastornos hemorrágicos y sistémicos en seres humanos”, indicó Castro.

El veneno de Lonomia activa (dependiendo de la cantidad de veneno inoculado) la cascada de coagulación sanguínea, llevando a la formación de microtrombos y una disminución de plaquetas, lo que puede provocar hemorragias potencialmente mortales en diversos órganos.

Los síntomas iniciales incluyen dolor, inflamación y sangrado en el sitio de contacto. A medida que progresa, pueden surgir hematomas, sangrado de encías, sangre en la orina y otros signos de coagulopatía. El envenenamiento por Lonomia puede evolucionar rápidamente, causando un grave deterioro de la función renal, hemorragias cerebrales y, en casos extremos, la muerte.

El tratamiento se centra en la administración de antiveneno específico en los casos graves, que contrarresta los efectos tóxicos del veneno. Además, se pueden requerir terapias de soporte, como transfusiones de sangre y cuidados intensivos. Dada la potencial gravedad de este envenenamiento, es crucial la educación pública sobre la prevención, el reconocimiento temprano de los síntomas y la búsqueda de atención médica inmediata en áreas donde Lonomia es endémica.

El envenenamiento por la oruga Lonomia puede presentarse en diferentes grados de gravedad, con síntomas clínicos que varían desde leves hasta severos. A continuación se describen los cuadros clínicos junto con los síntomas más frecuentes y las alteraciones de laboratorio asociadas en cada nivel:

1. Cuadro clínico leve:

En casos leves de envenenamiento por Lonomia, los síntomas suelen incluir dolor localizado, inflamación y enrojecimiento en el sitio de contacto con la oruga. Además, pueden aparecer púrpuras (manchas de color morado) en la piel cercana al área afectada. A nivel de laboratorio, es posible observar un ligero aumento en los niveles de coagulación, como el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina activada.

2. Cuadro clínico moderado:

En el envenenamiento moderado, los síntomas iniciales incluyen dolor y sangrado más pronunciados en el sitio de contacto. Pueden aparecer hematomas más extensos y sangrado en las mucosas, como encías y nariz. También pueden surgir síntomas sistémicos, como debilidad y mareos. En los análisis de laboratorio, se observan aumentos significativos en los tiempos de coagulación, así como una disminución en los niveles de plaquetas y fibrinógeno.

3. Cuadro clínico severo:

En casos severos, el envenenamiento por Lonomia puede causar hemorragias graves y poner en peligro la vida. Los síntomas incluyen sangrado profuso en tejidos y órganos internos, lo que puede resultar en hemorragias cerebrales, hematuria (presencia de sangre en la orina) y hemorragia gastrointestinal. Los pacientes pueden presentar shock y fallo multiorgánico. Los análisis de laboratorio revelan marcadas alteraciones en la coagulación, con tiempos de coagulación muy prolongados, niveles muy bajos de plaquetas y otros indicadores de coagulopatía grave.

El diagnóstico y tratamiento del envenenamiento por Lonomia dependen de la gravedad de los síntomas. El antídoto específico, el suero antilonómico, se utiliza para neutralizar las toxinas y corregir las alteraciones de la coagulación. Además, se pueden administrar transfusiones de plaquetas y otros productos sanguíneos para tratar las hemorragias. La identificación temprana de los síntomas y la búsqueda de atención médica inmediata son esenciales para prevenir complicaciones graves en casos de envenenamiento por Lonomia.

Si no hay contacto con la oruga no hay ninguna posibilidad de accidente, por lo que Julio Castro recomienda:

Si alguna persona tiene contacto con la oruga debe llamar a su médico para las recomendaciones pertinentes.

No use medicamentos sin consultar, evite colocar sustancias en la zona de contacto que usted no conozca.

La mayoría de los accidentes son leves, pero quien debe hacer la evaluación de severidad es un médico con experiencia.

Con datos aportados por Dr. Julio Castro, Miza-UCV y VoA

