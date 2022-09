Cuidado con los portales web y las cuentas en redes sociales que buscan estigmatizar la migración. Es mentira que Venezuela liberó “presos” y los envió a Estados Unidos como dicen varias páginas desinformadoras.

La fuente original es la web estadounidense Breitbart, conocida por publicar contenidos afines al partido Republicano (especialmente, a favor del expresidente Donald Trump). La nota fue traducida y replicada por portales como El American y La Derecha Diario (este último conocido por publicar desinformación).

Citan un supuesto informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que habrían enviado a la Guardia Fronteriza y revisado por la filial del medio en Texas. Sin embargo, el portal no proporciona alguna vía de acceso al reporte, por tanto la información carece de respaldo y puede usarse para manipular.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo contactó a la Oficina de Asuntos Públicos del DHS para confirmar o desmentir lo dicho por el medio. La institución respondió:

“El DHS examina e investiga a todas las personas que se encuentran en la frontera, y todos los solicitantes de asilo se someten a una investigación continua mientras sus solicitudes están pendientes. En segundo plano: esas solicitudes no están verificadas”.

Como a la fecha no hay documentos que respalden el contenido publicado por Breitbart, es falso que Venezuela esté mandando exconvictos a Estados Unidos.

Estancia en EEUU y visados

Estados Unidos cuenta con varios visados dependiendo del propósito del viaje y el país de origen. A grandes rasgos, existen las visas temporales y de no migrantes. En la primera categoría están la solicitud de asilo y el Estatus de Protección Temporal (TPS), algunos de los más vinculados con ciudadanos venezolanos.

En líneas generales, las personas que pueden solicitar una prórroga su estadía en Estados Unidos son quienes ya han sido admitidos con estatus de no inmigrante vigente, las personas que no han cometido un delito, que no tienen motivos que los obliguen a salir del país y con pasaporte vigente durante el tiempo que planea estar en el país. Esto según información de USAGov.

Ahora ¿qué sucede cuando una persona ingresa al país por pasos irregulares? El abogado Jacinto Vásquez, quien forma parte del escritorio jurídico The Morley Law, explicó que los viajeros se entregan a la patrulla fronteriza, que a su vez los pone a la orden del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Luego de ser procesados en centros de la policía migratoria (proceso que puede tardar varios días), ya han sido autorizados a seguir viaje por Estados Unidos.

Dentro de este primer control está la revisión de los antecedentes penales las personas que ingresan. ¿Cómo se hace? A través de la toma de los datos biométricos (huellas dactilares).

Qué es el TPS

Tramitar los beneficios migratorios puede tardar varios meses. Por ejemplo, la agencia correspondiente debería tramitar cada solicitud de TPS en 180 días, pero más de media docena de migrantes haitianos y venezolanos consultados por Efe, reportaron tiempos superiores a los estimados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), que tarda actualmente unos 10,5 meses para los ciudadanos de Venezuela y nueve para los de Haití.

El Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) aplica para venezolanos que entraron a Estados Unidos antes del 8 de marzo de 2021. Su aplicación era por 18 meses y el pasado mes de julio se prorrogó hasta mediados de 2024, con la misma fecha de ingreso; es decir, quienes entraron después del 8 de marzo del año pasado a ese país no son beneficiarios de esta medida.

Migrantes como ficha política

El artículo de Breitbart se publicó en el contexto de la llegada a Estados Unidos de cientos de venezolanos, muchos de los cuales transitaron por caminos no autorizados de la frontera sur. Desde abril de 2022 son enviados a Washington DC, Nueva York y Chicago por instrucciones de los gobernadores de Texas y Arizona.

Muchos venezolanos pasaron por el Darién, la selva que une a Colombia y Panamá, para lograr llegar a suelo estadounidense.

El pasado 13 de septiembre el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, envió por avión a unos 50 migrantes -en su mayoría venezolanos y algunos colombianos- hasta la lujosa isla de Martha’s Vineyard, en el estado de Massachusetts, acción que generó polémica.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, acusó a DeSantis de estar usando a los migrantes como «peones políticos».

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, fue incluso más allá al solicitar al Departamento de Justicia que investigue posibles infracciones penales o civiles en las que se habría podido incurrir, incluyendo la posibilidad de formular cargos por «secuestro» o por «incentivo fraudulento».