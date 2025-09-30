Si tienes poco tiempo te lo resumimos en 30 segundos:

Machado no fue arrestada el 7 de septiembre de 2025, la desinformación usó un audio de enero de 2025.

La cuenta de Instagram que difundió el bulo fue creada en agosto de 2025 y comparte contenido engañoso.

Hasta el 30 de septiembre de 2025, María Corina Machado sigue en la clandestinidad y activa en redes sociales.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad después que se emitieran los resultados contra los comicios electorales del 28 de julio de 2024, ha sido blanco de las desinformaciones en redes sociales, incluso cuando emprendía una campaña electoral atípica para que Edmundo González Urrutia llegara a la presidencia, como puede ver aquí, aquí y aquí.

Las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno venezolano también han propiciado la proliferación de desinformación que, en numerosas ocasiones, involucra a Machado. En esta oportunidad, ante el clima de tensión existente entre los gobiernos de ambas naciones, un audio viral circuló a través de nuestro chatbot La Tía del WhatsApp, disponible también en Telegram, afirmando la detención de la líder opositora; no obstante, esta información es falsa.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

La desinformación

El audio desinformador, que se subió en formato video a la red social Instagram, tiene una duración de 45 segundos y fue publicado el 7 de septiembre de 2025, en la cuenta de @jeanoropeza09, que cuenta con 14 mil 800 seguidores y 63 publicaciones realizadas hasta este 30 de septiembre de 2025.

La desinformación que alcanzó 892 mil reproducciones, señala que la líder opositora fue detenida: “Sí, lamentándolo mucho, confirmada la información, María Corina Machado fue detenida por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro, se incorpora a nuestra mesa José Amalio Graterol, además él es parte del Comando Con Venezuela, una información que está confirmada, información de última hora”.

El bulo asegura que era una de las situaciones que podría esperarse y que ya Machado lo había advertido. “(ella) lo dijo claramente, la libertad de Venezuela no se negocia por mi libertad si a mí me pasa algo. Entonces ahora más que nunca vamos hasta el final, es un secuestro que acaba de hacerle esta organización criminal de usurpadores y de insurrectos”, continúa el audio.

La publicación obtuvo más de 14.500 «me gusta» y aproximadamente 1.400 comentarios. Entre estos varios usuarios, incluyendo la periodista cuya voz fue utilizada en el audio desinformativo, Jessica Vallenilla (@la_katuar), señalaron que la información había sido sacada de contexto y que los hechos no ocurrieron en la fecha mencionada.

Una cuenta recien creada

La cuenta que difundió el video desinformativo, fue creada en agosto de 2025 y está radicada en Ecuador, comparte contenido engañoso y descontextualizado y asegura pertenecer a alguien de nombre Jean Oropeza. Por tanto, no es una cuenta de un periodista o medio de comunicación reconocido, ni tiene historial informativo confiable.

Un ejemplo del contenido desinformante que comparte es la publicación de una entrevista al experto en conflicto militar, Luis Quiñones, donde explicaba «cómo sería una operación militar en el país», presentándola como un hecho. Sin embargo, en este explicador de Cocuyo Chequea, se expuso que muchas de las entrevistas de Quiñonez han sido usadas para desinformar, y no hay pruebas de que esté colaborando con el equipo de Donald Trump, en el operativo que se desarrolla en el Caribe, a pesar de que el experto en conflicto lo ha afirmado. Además, se confunde la opinión de Quiñones sobre la duración de la operación, según sus palabras, de 48 a 72 horas, con asegurar que en ese tiempo iniciaría la misma.

En este video, publicado el 7 de septiembre de 2025, la misma cuenta desinformadora comparte una noticia sobre declaraciones de Trump. Cuando periodistas le preguntan si considera ataques dentro de Venezuela contra los «cárteles de la droga», Trump responde «ya veremos». A pesar de que la declaración es real, un titular en el video afirma que «el chavismo se acabó», lo cual no se corresponde con las palabras de Trump, y Nicolás Maduro sigue en el poder político en Venezuela para el 30 de septiembre de 2025.

En este último video que utilizaremos de ejemplo para explicar cómo esta cuenta desinforma, se emplea una entrevista de Quiñones. La cuenta desinformadora asegura en el titular del video que “confirman que Maduro sale del poder sí o sí”, a pesar de que, como advertimos en párrafos anteriores, no hay evidencia de que Quiñones sea parte del equipo de Trump que dirige el despliegue militar en el Caribe o que sea uno de sus asesores.

De dónde salió el audio

El audio utilizado para desinformar proviene de un video donde la periodista Jessica Vallenilla, conocida como @la_katuar, quien es conductora de un programa de noticias en Estado Unidos, informa sobre la detención de Machado el 9 de enero de 2025, después de encabezar una manifestación en Caracas, en contra de la toma de posesión de Nicolás Maduro.

Su equipo de campaña denunció que fue interceptada violentamente, tumbada de la moto en la que se trasladaba y retenida por la fuerza, con reportes de detonaciones de armas de fuego en el lugar donde fue interceptada. El gobierno de Maduro, a través de sus voceros, negó la detención, calificando los hechos de «show». Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch confirmaron que Machado había sido efectivamente detenida.

Tras un corto período de incertidumbre y preocupación internacional, que incluyó la condena de varios líderes y gobiernos del mundo, Machado fue liberada. Su liberación fue anunciada por su equipo, y ella misma posteriormente confirmó que estaba bien.

Maria Corina sigue en la clandestinidad

Hasta este 30 de septiembre de 2025, la líder opositora continúa en la clandestinidad, a pesar de que sí ha estado utilizando frecuentemente todas sus plataformas de redes sociales para comunicarse con sus seguidores.

La última comunicación de Machado fue realizada el 28 de septiembre de 2025 en la cual pedía al papa León XVI, su intervención para la liberación de los más de mil presos políticos en Venezuela, en el marco de la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, que se realizará el 19 de octubre de 2025.

“Hoy alzamos nuestra voz para pedir #CanonizaciónSinPresosPolíticos Le pedimos a su Santidad, el Papa León, y a toda la gente de bien alrededor del mundo, que en este camino a la canonización de nuestros santos, la Madre Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández, intercedan por cada uno de nuestros héroes secuestrados”, dijo Machado en una publicación en X.

Veredicto

Basándonos en nuestra metodología de verificación, podemos señalar que el audio viral sobre la detención de María Corina Machado es falso, ya que la lider opositora no fue arrestada el 7 de septiembre de 2025, como afirmaba el video difundido en Instagram por la cuenta @jeanoropeza09. Esta desinformación, que alcanzó 892 mil reproducciones, utiliza un audio sacado de contexto de una noticia real de enero de 2025, cuando Machado sí fue detenida brevemente tras una manifestación en Caracas. Ante cualquier duda te invitamos a consultar a la Tía del WhasApp o la Tía del Telegram, los chatbots de verificación de información de Efecto Cocuyo.