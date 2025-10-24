Si tienes poco tiempo, lee estos hallazgos clave:

No hay denuncias ni reportes oficiales en EE. UU. ni en Colombia sobre la supuesta “rosa mortal”

Los videos virales fueron creados con IA y provienen de una cuenta que difunde contenidos sensacionalistas

La desinformación no solo busca persuadir la opinión pública o cambiar perspectivas, también pretende generar alarmismo para que las emociones como el miedo estén presentes constantemente.

Con este objetivo está circulando un video de TikTok, el cual llegó a nuestro chatbot La Tía del WhatsApp que también se encuentra en Telegram, que alerta sobre la supuesta “trampa mortal” “si encuentras una rosa en la puerta de tu carro”. Este video se complementa con otro audiovisual que afirma que hay “100 mujeres infectadas por la rosa mortal en Estados Unidos”, los cuales provienen de la misma cuenta. Sin embargo, no hay denuncias oficiales de esta supuesta forma de ataque ni en Estados Unidos, ni en Colombia (país que nombra el ancla como originario de esta táctica).

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

Qué dicen los videos

El audiovisual, que posee un sticker de “Breaking News”, inicia con una narración que dice “Alerta urgente. Si encuentras una rosa en la puerta de tu carro en Estados Unidos, no es un gesto romántico, es una trampa mortal”. Continúa describiendo que “Esta peligrosa práctica nació en Colombia y ya llegó a comunidades latinas en varias ciudades del país. Decenas de personas han caído y la única forma de detenerlo es que esta advertencia circule lo más rápido posible”.

Asimismo, incluye una serie de advertencias al respecto: “Error número uno, no toques nada que aparezca en tu vehículo, ni flores ni objetos, porque eso significa que alguien te marcó y probablemente te está esperando”.

Prosigue diciendo “…error número dos, no ignores tu entorno. Quien deja esa rosa conoce tu rutina y casi siempre permanece cerca vigilándote”; y con un tono más alarmante, advierte el “…error número tres, el más grave, nunca huelas la flor. Ahí es cuando caes. Estas flores pueden estar impregnadas con sustancias químicas capaces de provocar amnesia, confusión y obediencia pasiva. Bajo ese estado, un delincuente puede subirte a tu propio carro, obligarte a abrir tu banca en línea y vaciar tus cuentas en minutos”.

Por último, el ancla (cuya imagen aparece durante todo el video) aclara “Esto no es una historia inventada ni un rumor de internet, es un método real que ya está ocurriendo en nuestras comunidades. Protégete, mantente alerta y comparte este mensaje antes de que sea demasiado tarde”.

Al igual que el siguiente audiovisual, el cual describimos a continuación, la narración se apoya en imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA), en este caso de maleantes acechando vehículos y dejando una rosa en la puerta, así como de rosas en puertas de vehículos y mujeres olfateando la flor; mientras que en el siguiente video se agregan imágenes de mujeres en camillas médicas con una apariencia de estar enfermas.

El segundo audiovisual alerta que “Ya son 100 mujeres las que han caído en la trampa mortal de la rosa en la puerta de sus carros. Lo que comenzó como un caso aislado en Houston, ahora se ha propagado a diferentes o ciudades del país”, afirmando que supuestamente “Cada víctima encontró una rosa colocada cuidadosamente en la manija de su vehículo, creyendo que era un gesto romántico. La tocaron y la olieron y la tragedia comenzó inmediatamente. Sintieron mareos y dolores de cabeza insoportables, confusión mental y pérdida parcial de memoria”.

El narrador cita “Algunos informes indican que mujeres quedaron incapaces de reaccionar mientras delincuentes las observaban desde la distancia. Todas fueron trasladadas de urgencia a hospitales donde médicos confirmaron que la sustancia en estas flores es extremadamente peligrosa”. Asimismo, explica que esa sustancia genera una infección y “un estado de obediencia pasiva que deja a las víctimas vulnerables a cualquier ataque o manipulación”.

De igual manera que el video anterior, cierra comentando que “Este no es un rumor ni un juego, es una alerta real y urgente (…).”

No hay denuncias oficiales

Aunque un claro rasgo de la desinformación es que el contenido pida compartirse rápidamente por ser algo “urgente”, evitando que los usuarios piensen demasiado al respecto, este audiovisual también posee otras características desinformativas, como el citar casos o informes que no tienen respaldo oficial, ya sea de entes gubernamentales, médicos o medios de comunicación reconocidos.

Para corroborar esto, realizamos búsquedas con frases claves, usando tanto “rosa + carro + trampa mortal”, como “100 mujeres infectadas por rosa mortal en Estados Unidos”, sin encontrar información oficial al respecto.

Al contrario, hallamos un artículo del medio de verificación brasileño Boatos, que analizó cuatro versiones del contenido, concluyendo que “No hay registro confiable, denuncia policial o investigación que confirme este tipo de táctica delictiva”, además, explica que esta estrategia de generar pánico con sustancias peligrosas no es nueva, ya que han desmentido otros contenidos que alertan un perfume de la muerte, volantes con escopolamina (burundanga) o robos usando niños y ancianos como señuelo.

Boatos aclara que “aunque la escopolamina [burundanga] existe y tiene historial de uso criminal aislado en países como Colombia, no hay caso documentado en Brasil que involucre la sustancia en flores o manijas de vehículos. La idea de que la droga funcione tan inmediatamente y con tanta precisión (con solo tocarla u olerla) es demasiado simplista e incompatible con la realidad farmacológica”.

Al investigar sobre casos delictivos asociados a la burundanga en Venezuela, hallamos una denuncia de julio de 2025 en Barquisimeto, que narra el caso de una mujer que fue dopada mientras buscaba a sus hijos en el colegio. Sin embargo, este hecho no fue procesado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), dado que no hubo agresión ni robo.

Cómo se viralizó

El video que llegó a nuestro chatbot proviene de la cuenta de TikTok @cursedfact, la cual se dedica a dar supuestas noticias estadounidenses. No obstante, al revisar detalladamente el perfil, el cual solo posee 29 videos (el primero publicado el 5 de agosto de 2025), hallamos que solo comparte contenido sensacionalista tanto de Estados Unidos, como estos videos desinformativos sobre un toque de queda infantil a partir de las 8:00 de la noche tanto del 6, 8, 9, 10 y 12 de agosto, los cuales fueron desmentidos por nuestros colegas de Factchequeado, como de Venezuela, al usar un video creado con IA en el que supuestamente Nicolás Maduro intentaba huir del país y fue interceptado en el vuelo.

Dicha cuenta tiene la particularidad de replicar la misma desinformación en distintas versiones, como ocurre con los dos videos de la supuesta trampa de la rosa en un carro, y los falsos alertas del toque de queda infantil.

Respecto a los videos de la rosa, la primera versión en la que advierte de esta estrategia delictiva acumula más de 18 mil reproducciones y 212 me gusta. Mientras que la segunda parte, en la que afirma los supuestos 100 casos de mujeres víctimas, acumula 3,4 millones de reproducciones, más de 85 mil me gusta y más de mil comentarios; entre ellos, usuarios que exigen pruebas al respecto, ya que son originarios de Colombia y no conocen casos asociados a ello; mientras que uno afirma alertar a la policía ante la aparición de un ramo de rosas en su vehículo.

Esta última versión fue replicada por otros usuarios en Facebook e Instagram.

Por otra parte, también hallamos otros videos viralizados en TikTok sobre esta desinformación, los cuales comparten la narrativa de ser una estrategia supuestamente originada en Colombia, como @chicago.news, cuyo perfil describe que son “Noticias y Chismes contadas con IA”; @any_mar, la cual es una usuaria que comenta contenidos virales (en su mayoría sin verificar); @juaniyo_iniguez, cuyo contenido mezcla tanto videos generados con IA como contenidos virales, también sin verificar; y @thailand9146, el cual tiene su imagen gráfica propia con desinformaciones que usan videos reales descontextualizados, para narrar desinformaciones sobre política venezolana y estadounidense.

Vale recordar que Cocuyo Chequea desmintió en 2019 y en 2022 que existieran denuncias reales sobre el uso burundanga en las chupetas FresiPop o como un modus operandi de ladrones en las puertas de los bancos.

Conclusión

Aplicando nuestro método de verificación, se demuestra que no existe evidencia de que la llamada “trampa mortal de la rosa en la puerta del carro” sea un método delictivo real, como afirman los videos virales difundidos en TikTok y otras redes sociales.

Las búsquedas realizadas en fuentes oficiales y medios confiables no arrojaron denuncias ni reportes policiales en Estados Unidos ni en Colombia, países mencionados en las piezas desinformativas. Por el contrario, verificadores como Boatos han desmentido contenidos similares, aclarando que no hay registros de agresiones ni de uso de sustancias químicas en flores o vehículos.

El análisis del perfil que originó los videos revela un patrón de desinformación: publicaciones sensacionalistas creadas con Inteligencia Artificial, repetidas en distintos formatos para generar alarma y aumentar el alcance.

En Cocuyo Chequea hemos desmentido varios contenidos que pretenden alarmar a la población con falsas alertas de delitos informáticos como la clonación del SIM telefónico a través de mensajes o llamadas, el envío de correos por parte del CICPC con virus, narrativa que también se usó con el virus troyano en diferentes ocasiones (como acá y acá), y/o alertas de falsas intoxicaciones con productos, los cuales solo buscan desprestigiar esas marcas, como una vieja noticia del detergente Fabuloso, la supuesta toxicidad de bizcochos Luppo que circuló en América, Europa y Asia, y que el ibuprofeno producido por el laboratorio Dynalab estaba cubierto de plástico.

Ante la circulación constante de alertas falsas que apelan al miedo y la urgencia, recordamos la importancia de verificar antes de compartir. Si recibes mensajes similares, puedes consultar a La Tía del WhatsApp, también disponible en Telegram, para confirmar su autenticidad y contribuir a frenar la desinformación.