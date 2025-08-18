Actualización 31 de julio: Una nueva versión de esta cadena rueda con una verificación publicada por los colegas de Espaja y republicada por TalCual, pero en la que modificaron la imagen de la cadena tachada con una X para que no se le viera la marca de falso. La verificación original https://talcualdigital.com/es-paja-el-gobierno-anuncio-que-intervendra-todas-las-llamadas-y-redes-sociales/s de febrero de 2020.

Verificación real y original de Espaja/Tal Cual de 2020

Una cadena que circula por Whatsapp alertando sobre la grabación de llamadas telefónicas y mensajes en distintas plataformas y redes sociales como WhatsApp, Facebook y Twitter “a partir de mañana” se ha viralizado otra vez en abril de 2024 en Venezuela, después que cuatro personas fueran detenidas en Mérida por publicar un video en que denuncian presuntos hechos de corrupción en la gobernación de ese estado andino de Venezuela y después de la aprobación en primera discusión de un proyecto de Ley contra el Facismo, Neofacismo y Otras Expresiones Similares.

Sin embargo, el contenido de la cadena no corresponde a ninguna medida legal promulgada en Venezuela de forma reciente o anterior, sino que es una desinformación que ha circulado en España y Latinoamérica al menos desde 2017 como han verificado varios colegas verificadores miembros de LatamChequea, como puede corroborarse al buscar en Google la frase “debido a las circunstancias que vive nuestro país, a partir de mañana aparecerán nuevas normas de comunicaciones” así como en el Explorador de Chequeos de Google.

Desmentidos en Iberoamérica

En febrero de 2024 además volvía a circular en República Dominicana, asegurando que tenía que ver con un proyecto de ley que se discutía en ese país, como publicó una usuaria en X. Ese mismo mes, los colegas venezolanos de Cotejo.Info la desmintieron después de detectarla en Facebook durante febrero de 2024 e igual que el medio guatemalteco Soy502 después que también se viralizara en el país centroamericano.

El Detector de Univisión la verificó en octubre de 2022 por una petición de un usuario de Honduras, Maldito Bulo de España lo hizo a finales de 2020, Chequeado de Argentina la desmintió en diciembre de 2019 y ya en julio de 2017 lo hacía El Tiempo de Colombia.

Los verificadores cubanos de El Toque advirtieron en marzo de 2024, cuando también circuló, que el contenido es impreciso y vago, pues al referirse a “desde mañana” sin ningún sello, logo ni contexto, se puede referir a cualquier cosa. Apuntaron además, que en ese país circuló justo en el contexto de las protestas por apagones y escasez de alimentos. Así que este contenido se adapta a los miedos, temores y sospechas del momento en cada país.

El sitio cubano Árbol Invertido también lo verificó en marzo de 2024, recordando que tanto las aplicaciones Messenger de Facebook como Whatsapp tienen seguridad “extremo a extremo”, por lo que nadie podrá interceptar ni ver tus mensajes sin acceso a tu dispositivo físico.

Asimismo, una publicación de la Avast Academy, una iniciativa de formación en seguridad digital de una de las marcas más reconocidas de protección de computadores, hizo una lista de las 10 aplicaciones de mensajería instantánea más seguras para 2024, colocando a Whatsapp en primer lugar, al recordar además que los mensajes no se guardan en su servidor, pero sí destacó que al ser propiedad de Meta, los datos de usuario pueden ser usados para producir anuncios publicitarios personalizados y es un canal popular para reenviar intentos de estafas.

Una revisión en la página de Comunicados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en la mañana del 11 de abril de 2024 no arrojó ninguna noticia sobre cambios recientes en la legislación o políticas sobre redes sociales o uso telefónico, ni tampoco encontramos ninguna publicación al respecto en las webs de ONG que defienden la libertad de expresión y los derechos digitales en Venezuela como Espacio Público, Instituto Prensa Y Sociedad (IPYS) o VE Sin Filtro.

Conclusión

Actualización 31 de julio de 2024: la imagen que circula de TalCual es una modificación digital de una verificación publicada por EsPaja en febrero de 2020 que fue editada para que la imagen de la cadena no apareciera con la X roja encima que se usa para evitar su recirculación en los chequeos.

Esta actualización se hace de acuerdo a nuestra nueva metodología.

Así que considerando que la cadena de Whatsapp ha circulado en distintos países desde 2017 con un mensaje genérico y vago, que en Venezuela no se ha tomado ninguna decisión legal sobre la grabación de mensajes, y que la tecnología de Whatsapp y Facebook no permite la interceptación de mensajes por terceros, y que no ningún cambio legislativo reciente sobre este tema en Venezuela, calificamos este contenido como falso de acuerdo a nuestra anterior metodología.