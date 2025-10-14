Si tienes poco tiempo, lee los hallazgos más relevantes de esta verificación:

No hay evidencia oficial ni mediática que confirme que Edmundo González haya salido de España, el rumor proviene únicamente de publicaciones en redes sociales

El video viral muestra un avión genérico de Turkish Airlines y no prueba ningún desplazamiento de González

El contenido fue amplificado por cuentas con antecedentes de desinformación, como @eduardomenoni, quien ya ha compartido materiales falsos o descontextualizados sobre González

Un día después de conocer que la líder opositora María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de La Paz 2025, el 11 de octubre, comenzó a circular en redes sociales que “El presidente electo de Venezuela, Edmundo González salió hoy por la mañana de España, con destino desconocido.”

Este contenido, que tiene distintos formatos entre Instagram y X, llegó a nuestro chatbot de verificación La Tía del WhatsApp, que también se encuentra en Telegram, ha sido difundido tanto por usuarios desinformadores, los cuales hemos desmentido en ocasiones anteriores, como por cuentas supuestamente noticiosas que afirmaron a nuestro equipo no verificar la información.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

Sobre la desinformación

El contenido que llegó a nuestro chatbot es un video de un avión despegando (cuyo único rasgo es la cola roja, ya que no se divisa nombre de alguna aerolínea), acompañado de una cortina musical con un tono inspiracional, y en la parte inferior la fotografía de cuando María Corina levantó la mano de Edmundo González para anunciar su triunfo electoral del 28 de julio de 2024.

Este audiovisual fue compartido por la cuenta de Instagram @noticiaspll bajo la afirmación “Fuentes cercanas al entorno político venezolano reportan que Edmundo González, presidente electo de Venezuela en el exilió, habría abandonado España en las últimas horas con destino desconocido”.

Al contactar vía WhatsApp al administrador de esta cuenta, cuyo número aparece en el perfil para denuncias o solicitudes, este explicó a Cocuyo Chequea que “La información sobre la salida del presidente electo Edmundo González fue tomada de publicaciones difundidas en redes sociales, específicamente del comunicador Eduardo Menoni (@eduardomenoni), quien citó al especialista en seguridad José L. Cherrez como fuente. Mi publicación se basó en ese material público, sin añadir información adicional o de carácter reservado”.

En pocas palabras, @noticiaspll compartió información no verificada, ni constató las supuestas “fuentes cercanas” de este político venezolano.

¿Cómo se originó?

En nuestra exploración por la red social Instagram hallamos una publicación del periodista Mario Vallejo, quien a pesar de su amplia trayectoria que incluye haber entrevistado a más de 20 presidentes en funciones, compartió este contenido no verificado en su perfil, con imágenes de referencia tanto de Edmundo González como del video del avión descrito en la sección anterior.

Al revisar los comentarios de la publicación, un usuario comenta que “Esta información la hizo saber @joselcherrez debería de también citar la fuente”

En las redes sociales de José L. Cherrez, conocido por su trayectoria en protección y seguridad, encontramos la publicación original en X: “El Sr Presiente electo de #Venzuela @EdmundoGU salió hoy por la mañana de España (hora d España) con destino desconocido?!” (sic), el cual acumula 38.5 mil visualizaciones, 319 me gusta y 60 reposts.

Cherrez, de nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, quien es “especialista en protección ejecutiva y seguridad internacional, con una trayectoria que abarca América, Europa y África”, según la descripción de su propia página web, no estaba siguiendo el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos hasta los primeros días de octubre de 2025.

A través de sus redes sociales, Cherrez posteó el contenido en cuestión, y anteriormente un video dirigido a los militares y policías venezolanos, advirtiéndoles que “todos los uniformados [venezolanos] son narcoterroristas para los Estados Unidos y si se enfrentan los van a eliminar”.

Historia del 14/10/25 José Cherrez de una pancarta en una universidad venezolana.

Es importante resaltar que este experto en seguridad, quien dice ser el fundador, presidente y asesor de su empresa, de acuerdo a su perfil de LinkedIn, es descrito por quienes difundieron su post como “exescolta del presidente Trump”, y aunque eso pudiera respaldar extraoficialmente tener acceso a información sobre Edmundo González, cientos de personas han sido guardaespaldas de Trump (como este, este y este), siendo solo Keith Schiller su escolta principal, siendo además el director de seguridad de la Organización Trump.

Compartida por conocido desinformador

Respecto a la propagación de este contenido no verificado, el mismo fue difundido por Eduardo Menoni, quien la compartió en su perfil de Instagram, acumulando más de 6 mil me gusta, más de 1300 veces compartido y 123 repost, y en X, donde tiene más de 146 mil visualizaciones y 1 mil repost, incluyendo el del propio Cherrez.

Menoni ha compartido información descontextualizada y sin verificar en anteriores momentos de tensión política, como cuando alarmó sobre unas supuestas nuevas rejas alrededor del Palacio de Miraflores, en el contexto de represión postelectoral del 2024, cuando en realidad se trataban de rejas alrededor del Archivo Histórico de Miraflores, ubicado a 450 metros del Palacio de Miraflores, las cuales se situaron para un evento gubernamental, como explicamos acá.

A su vez, compartió la falsa imagen de la “juramentación” de Edmundo González el 10 de enero de 2025, la cual fue creada con Inteligencia Artificial y compartida desde diciembre de 2024, como demuestra nuestra verificación.

Asimismo, Menoni fue parte de los usuarios que difundieron el contenido de negacionismo climático a través del dato de que la Antártida ganó masa de hielo por primera vez en décadas, según un estudio entre los años 2021 y 2023, lo cual es cierto, pero no implica la inexistencia del cambio climático (como sugería dicho contenido), ya que la capa de hielo está disminuyendo a una tasa promedio de 136 mil millones de toneladas por año, como aclaramos en este artículo.

Amplificada por cuentas sospechosas

Por otra parte, el contenido se difundió a través de un post colaborativo que alcanza más de 23 mil me gusta, 936 comentarios y 477 reposts, publicado por varias cuentas de Instagram que comparten contenido político sin verificar sobre Venezuela, con contenidos en pro de la oposición venezolano y de las estrategias políticas estadounidenses contra Nicolás Maduro.

Aunque estas cuentas poseen distintos nombres y objetivos, comparten contenidos similares que incluyen noticias verificadas, contenidos de opinión, sátiras y desinformación. Estas cuentas son:

@venezuelalibre350, un supuesto blog personal para defender derechos humanos; @hastaelfinalconvzla, la cual aparenta ser una cuenta del equipo comunicacional de María Corina, pero no lo es; @notinfovenezuela_, la cual está verificada y se describe como un medio de comunicación; @buscandolibertad_en_vnzla, cuyo objetivo son las noticias y el humor; @calabazadigital, dedicada a la cobertura noticiosa, cuyo contenido es el que más se replica en las otras cuentas, como evidencia su identidad gráfica; y @libertad_soberania_, cuyo supuesto objetivo es informar y defender los derechos humanos.

A su vez, el contenido también fue compartido en Facebook a través de la cuenta de Latinos.24, dedicada a “difundir las noticias más importantes de Venezuela”. Esta publicación acumula más de 5 mil 300 reproducciones y 195 reacciones.

Es importante destacar que, estas cuentas supuestamente informativas y defensoras de derechos humanos, al compartir información no verificada como parte de su contenido, desprestigian la labor de periodistas y activistas de derechos humanos, pero también contribuyen a la viralización de desinformación, por generar confianza en personas que se dejan llevar por sus emociones y/o sesgos cognitivos a través de estos contenidos desinformativos.

No hay información oficial

Con una búsqueda de frase clave (Edmundo sale de España) no se halló información oficial al respecto, rasgo esencial de la desinformación: que medios de comunicación reconocidos o funcionarios no publiquen nada al respecto, y solo sea propagada por cuentas anónimas de redes sociales, como en este caso, que también fue amplificada por un conocido desinformación.

Asimismo, desde Cocuyo Chequea contactamos a la exjefa de prensa de Edmundo González, cuyo comando de campaña es en conjunto a Machado, quien expresó que “No puedo confirmar o desmentir esa información. En este momento no tengo la cercanía para saber”.

Datos extras: sobre Edmundo y el avión

Si bien Edmundo González tiene concedido el asilo político en España desde el 20 de diciembre de 2024, lo que le permitiría viajar fuera de este país con un documento de viaje, arriesgaría su estatus de refugiado al viajar a Venezuela.

Aunque la desinformación analizada en este artículo aclara que partió de España “a un rumbo desconocido”, las especulaciones sugieren que podría volver a Venezuela, como señala el concejal oficialista del estado Anzoátegui, Josué González, quien lo señala de forma burlona.

Por otra parte, respecto al avión del video, aunque no encontramos el audiovisual original con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, consultamos a un experto en aeronáutica que prefirió el anonimato por seguridad, quien afirmó que la nave del video es un Airbus A330 de la aerolínea Turkish Airlines, por los detalles rojos y blancos de la cola del avión.

Conversación vía WhatsApp con experto en aeronáutica

Aunque esta aerolínea tiene dos vuelos diarios desde Madrid, España, estos van hacia Estambul, Turquía, como evidencia su página web. Desde esta ciudad salen vuelos de dicha aerolínea a múltiples destinos internacionales, incluyendo Venezuela (aunque no tiene vuelo directo Madrid – Caracas).

Cabe destacar que, un día antes de las elecciones presidenciales, el 27 de julio de 2024, se difundieron supuestos boletos aéreos de Edmundo González y su esposa con destino a España. Sin embargo, eran boletos manipulados, cuya empresa emisora desmintió la autenticidad de los mismos, como detallamos en esta verificación.

Asimismo, en agosto de 2024, tras las elecciones presidenciales circuló un video descontextualizado que aseguraba que Edmundo González fue grabado en el aeropuerto de Maiquetía rumbo a España, cuando en realidad correspondía a uno de sus viajes de la campaña electoral, como explicamos acá.

Conclusión

Aplicando nuestro método de verificación, se demuestra que no existe evidencia de que Edmundo González haya salido de España ni que haya emprendido viaje alguno “con destino desconocido”, como aseguran contenidos virales. Además, no hay registros oficiales, comunicados del entorno político de González ni reportes de medios confiables que respalden la versión de su presunta partida.

El video difundido, que muestra un avión despegando con una cola roja, no guarda relación comprobable con González. Además, su origen se rastrea a publicaciones del especialista en seguridad José L. Cherrez y del comunicador Eduardo Menoni, este último con antecedentes de compartir información no verificada y descontextualizada.

El análisis de la difusión muestra que el contenido ha sido amplificado por cuentas con historial de desinformación y sesgo político, especialmente en X e Instagram, donde alcanzó miles de interacciones.

Ante la circulación de rumores en este complejo contexto político, recordamos la importancia de verificar antes de compartir. Si recibes contenidos similares, puedes consultar a La Tía del WhatsApp, disponible en Telegram, para confirmar su autenticidad y contribuir a frenar la desinformación.