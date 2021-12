Bolívar y Anzoátegui concentraron mayoría de muertes por COVID-19, en primera quincena de diciembre

Dos estados de la región oriental concentraron poco más de la mitad de las muertes como consecuencia de la COVID-19 entre el 1 y el 15 de diciembre, según cálculos basados en los balances diarios de la administración de Nicolás Maduro.

Se trata de Bolívar y Anzoátegui, donde se reportaron 30 y 23 fallecidos, respectivamente, de las 103 que hubo en la primera quincena del mes. Ambos estados sumaron 50,69 % del total de decesos en ese lapso.

La tasa de letalidad de estas entidades fue la mayor de todo el país, con 14,22 % en el caso de Bolívar y 8,4 % para Anzoátegui. Ningún otro pasó de 3,16 % (Caracas).

Bolívar repite como el estado con mayor cantidad de decesos en los últimos quince días, ya que entre el 16 y el 30 de noviembre tuvo, junto con Zulia, 21 muertes cada uno.

De los fallecimientos reportados por los voceros Freddy Náñez y Delcy Rodríguez, 52 corresponden a hombres y 51 mujeres. En 11 estados no registraron muertes (Amazonas, Apure, Aragua, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, La Guaira, Monagas, Nueva Esparta y Trujillo).

El promedio de edad de los fallecidos fue de 67 años. Por entidad, todos tuvieron una media de más de 60 años, a excepción de Zulia (52 años) y Táchira (28 años, una única fallecida).

Noroccidente del país con más contagios

De acuerdo con los números de la Comisión Presidencial para la Atención, Control y Prevención de la COVID-19, los estados Zulia, Lara y Falcón registraron 31,75 % de los casos positivos de COVID-19 durante la quincena, con 901, 848 y 787 contagios, respectivamente.

Detrás de ellos se ubicaron Monagas (731 casos) y Mérida (716). No hubo más estados con más de 434 casos.

Destaca el caso de Distrito Capital y Miranda, entidades con alta densidad poblacional y que el pasado mes de octubre eran consideradas como el epicentro de la pandemia en el país, debido a su baja cantidad de casos y decesos:

Caracas: 412 contagios, 13 muertes

Miranda: 434 contagios, 2 muertes

Zulia y Mérida lideraron en tres ocasiones cada uno el conteo de casos positivos durante los primeros quince días de diciembre. Lara lo hizo dos veces, mientras que Falcón, Monagas, Yaracuy, Anzoátegui, Cojedes, Barinas y Aragua fueron los estados con más contagios un día cada uno.

Todos los días de la quincena hubo estados que no reportaron casos. Solo Lara, Miranda y Yaracuy aparecieron en el conteo de contagios los 15 días.

En total, la data oficial contabilizó 7.987 casos de coronavirus entre el 1 y el 15 de diciembre. No hubo contagios ni fallecidos en Dependencias Federales. Sí hubo nueve casos provenientes del exterior.

Sin casos en aislamiento domiciliario

No deja de llamar la atención que en los balances diarios la cantidad de pacientes en aislamiento domiciliario sea de cero (0). Se trata de un potencial subregistro que no estaría siendo cubierto por las instancias oficiales.

Por otra parte, el pasado 13 de diciembre Delcy Rodríguez informó que 82,4 % de la población venezolana ha sido inmunizada contra la COVID-19. No obstante, el portal Our World in Data -que lleva registro de la data de coronavirus en el mundo, incluyendo la vacunación- estima, al 29 de noviembre de 2021, que 57,18 % de los venezolanos ha recibido al menos una dosis y 34,34 % la inmunización completa. Este último dato lo refuerza la universidad Johns Hopkins, quien estima la vacunación de dos dosis en 34,57 % en el país.

No es la primera vez que el gobierno da cifras de vacunación que no coinciden con los registros de reconocidas organizaciones internacionales.