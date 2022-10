Venezuela recibirá más lluvias, pero ¿esto se relaciona con el cambio climático?

La caída de árboles, los deslizamientos, las inundaciones y las pérdidas de cosechas fueron la peor cara de las precipitaciones continuas sobre el territorio venezolano en las semanas más recientes. Los pronósticos coinciden en que estas lluvias continuarán hasta noviembre próximo, pero ¿de verdad estas lluvias están relacionadas con el cambio climático?

“El cambio climático sin lugar a dudas se refleja” fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro durante la alocución televisiva del pasado jueves 6 de octubre, cuando anunció que más de un tercio del país (120 municipios) estaba en alerta por las lluvias.

El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), José Pereira, es otra de las voces que relacionó las precipitaciones en Venezuela con el cambio climático. “Está lloviendo de manera muy intensa en corto tiempo”, dijo Pereira durante el “XX Foro del Clima del Oeste de Sudamérica” celebrado durante el año pasado.

Mencionar al cambio climático como una de las razones para las fuertes lluvias venezolanas es sencillo, lo difícil es recabar los datos científicos para probarlo.

“Las autoridades están abusando un poco del cambio climático para justificar las inundaciones que se producen en el país. Todo lo atribuyen al cambio climático. Si no tenemos datos suficientes, no podemos saber si son lluvias extraordinarias. No hay las mediciones”, argumentó el ingeniero hidráulico, José Luis López, en entrevista con Efecto Cocuyo.

Lluvias en Caracas

Las declaraciones del profesor López, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se dieron a finales de abril, cuando empezó el ciclo de lluvias de este año. En las mediciones de la Estación Hidrometereológica de la UCV, por ejemplo, aparece el 22 de abril como el día más lluvioso de este 2022, porque cayeron 52,3 litros de agua por cada metro cuadrado.

Agosto pasado batió récords en los registros de Caracas. Sus 24 días con lluvias se convirtieron en el nuevo agosto más lluvioso en 73 años, que es el tiempo de mediciones registradas en la Estación Hidrometereológica de la UCV. Se trata de un día más que aquel agosto de 1968, que se mantenía como el antiguo récord de 23 días de lluvias.

Lo más importante quizás sea que las lluvias en Caracas de este agosto 2022 superaron por 9 días al promedio histórico, que es de 15,2 días de lluvias en el mes. Septiembre tampoco fue muy diferente. Se tuvieron 18 días de lluvia, lo que superó al promedio histórico de 13,3 días de lluvias para septiembre.

Se puede decir más alto, pero no más claro. La sensación de los caraqueños de que en agosto y septiembre llovió fuerte y muy seguido puede comprobarse con los datos de la Estación Hidrometereológica de la UCV, que trabaja bajo la dirección y los análisis del profesor Valdemar Andrade.

Sin reportes

Hablar de qué pasó con las lluvias en Barquisimeto, Cabudare, Catia La Mar, Cabimas, San Cristóbal, Mérida, Trujillo o Ciudad Bolívar, en cambio, es mucho más cuesta arriba. En la web del Inameh no se pueden consultar las mediciones de las precipitaciones mes a mes y tampoco los promedios históricos.

“Nuestras estaciones metereológicas medían precipitación y temperatura. Otros elementos del clima como la evaporación y la insolación, la cantidad de horas de luz y la presión, pero la red de estaciones analógicas fue desmantelada. Ahora no sabemos cuántas estaciones están operativas, ni que datos reportan”, explicó para Efecto Cocuyo el geógrafo Antonio Di Lisio en entrevista telefónica.

Contar con los registros detallados de las lluvias en cada día y en distintas ciudades del país es apenas el primer dato para empezar un estudio científico, que pruebe que las lluvias de las semanas más recientes vienen creciendo en frecuencia y en fuerza en comparación con la historia.

Después hace falta cruzar esos datos con los períodos donde como ahora estuvo presente el fenómeno de “La Niña» , que impulsa más precipitaciones en toda la zona norte de Suramérica. Sin dudas, entender cómo cambia el clima en Venezuela y en qué proporción es una tarea de largo aliento.

Por ahora, lo único claro es que el Centro Internacional de Investigación sobre “El Fenómeno El Niño Oscilación del Sur” (Ciifen) y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (Noaa, por sus siglas en inglés) coinciden en los pronósticos de que las lluvias seguirán cayendo sobre Venezuela, por lo menos, hasta noviembre próximo.

Foto principal: Mairet Chourio