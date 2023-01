Las 20 mejores universidades del mundo suspenden en cambio climático

Las 20 mejores universidades del mundo suspenden a la hora de preparar a sus estudiantes para afrontar la crisis climática y ecológica, según denuncia este jueves un estudio publicado por la campaña «Mock COP».



En esta lista alternativa, las tres peores notas van al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, de Estados Unidos) y las universidades chinas de Tsinghua y de Pekín, dado que sus cursos no se alinean con las «acciones necesarias» para atajar la «emergencia climática», explicaron los autores.



El problema radica en que entre sus alumnos figuran futuros dirigentes mundiales que, «tradicionalmente», eligen estos centros educativos por su prestigio en las áreas de ingeniería, derecho, economía, política y sanidad, subrayó «Mock COP», integrado por jóvenes activistas.



Su coordinador general, Josh Tregale, lamentó en un comunicado que los «líderes globales nos decepcionan constantemente» en los foros internacionales, «donde tienen la oportunidad de generar un cambio real y duradero».



«Si los que toman las decisiones hubiesen estudiado cursos universitarios que de verdad enseñan los hechos de la crisis climática e inculcan un pensamiento sostenible, comprenderían la urgencia y actuarían en consecuencia», señaló el activista y estudiante de ingeniería mecánica.



No obstante, agregó, «No están informados sobre los hechos» y «no están preparados para el liderazgo climático».



En la citada lista, denominada «1,5 grados» en referencia a la temperatura que se recomienda no sobrepasar en el Acuerdo de París para evitar una catástrofe climática, figuran cinco universidades europeas, de las cuales cuatro son británicas.



Clasificadas de peor a mejor, la Universidad de Cambridge, el University College London, la Universidad de Oxford y el Imperial College London se sitúan en el sexto, octavo, noveno y decimoséptimo puesto, respectivamente, mientras que el ETH de Zúrich (Suiza) ocupa el decimosegundo.



«Si bien todas las universidades tuvieron malos resultados, el MIT, la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín lideran la lista como las que peor preparan a sus graduados para un futuro de 1,5 grados», recordó el estudio.



Entre las 20 mejores universidades del mundo, según la clasificación de la publicación británica Times Higher Education (THE), tampoco dan la nota suficiente once instituciones estadounidenses, con suspensos para centros emblemáticos como Harvard, Yale o Princeton.



Domina esta tabla de dudosa reputación el llamado Norte Global, con universidades mal preparadas ante la crisis climática, tras la inclusión de la Universidad de Toronto (Canadá).



«Si los líderes mundiales, sobre todo aquellos en el Norte Global, hubiesen sido educados para entender por qué los incendios forestales están causando estragos y los glaciares se derriten, estarían mejor preparados para prevenir estos desastres», aportó Cherop Soy, coordinador de la campaña.