La región norte y costera del país podría ser la más afectada por paso de onda tropical 1, dice Inameh

La región norte y costera de Venezuela, donde se ubican los estados Yaracuy, Carabobo, Aragua y Miranda, podría ser la más afectada por el paso de la onda tropical 1, por Venezuela.

Ángel Graterol, gerente general de Meteorología del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), confirmó a Efecto Cocuyo, la mañana de este sábado 27 de mayo, que toda la región norte costera de Venezuela, es la zona más vulnerable al paso de ondas tropicales.

“Son las zonas que mayormente son afectadas por el pasaje de estas ondas, algunas veces nos pueden dejar lluvias en Guárico, Barinas, y hacia la región andina, depende siempre de la posición de la onda, que tan alta o que tan bajo nivel de latitud con que se desplacen estos sistemas”, explica el representante del Inameh.

Garterol informó que la duración del paso de la Onda Tropical 1 por Venezuela, dependerá mucho de la velocidad de su desplazamiento y explica que el fenómeno natural viene un poco lento.

“Normalmente, son 24 horas o 36 horas en su desplazamiento de oriente al occidente de Venezuela”, dice.

¿Qué daños puede causar una Onda Tropical?

El representante del Inameh señala que no todas las ondas tropicales van a dejar precipitaciones en el país, porque todo va a depender de su configuración. Algunas ondas pueden traer o no nubosidad asociada; mientras que otras ondas, que han pasado por el norte de Venezuela, no han dejado precipitaciones.

“Va a depender mucho de cómo está la dinámica atmosférica sobre Venezuela, por lo menos en este momento está el pasaje de la Onda tropical número 1 y a su vez tenemos la Zona de Convergencia Intertropical muy activa, además tenemos un sistema meteorológico en la altura que es un patrón divergente de viento, salida de masas de aire y esto modifica o interactúa con estos dos sistema, hace que se forme nubosidad y hace que se originen precipitaciones en gran parte de nuestro territorio nacional”, añade.

El gerente general de meteorología del Inameh advierte que esta diferencia en la altura que está presente en Venezuela, durante este fin de semana, va a reforzar la Onda Tropical 1 y la actividad moderada de la Zona de Convergencia Intertropical.

“La refuerza y por eso la lluvia se intensifica, porque se origina una alta nubosidad”, explica.

Graterol reitera que normalmente las ondas o desplazamientos por el norte costero del país afectan la zona costera de oriente a occidente, y también puede dejar lluvias sobre Guárico, Lara, norte de Zulia, así como Yaracuy.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde el Inameh recomiendan a los ciudadanos que viven en sectores vulnerables que estén muy alertas a los pronósticos a la hora que se origine una precipitación intensa en la zona.

Si la lluvia es muy fuerte y la zona es muy vulnerable, es importante que salgan de sus viviendas y resguarden sus vidas en lugares seguros.

Graterol también recomendó a los ciudadanos estar atentos a los llamados de los funcionarios de Protección Civil y los bomberos más cercanos a sus domicilios.

“El pasaje de esta onda va a tener mucho que ver con las condiciones meteorológicas que están sobre Venezuela”, aseguró.