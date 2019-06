OVP: Primer trimestre del 2019 cierra con 31 presos muertos en calabozos policiales - Efecto Cocuyo

En el primer trimestre de 2019, 31 presos han muerto en calabozos policiales según el monitoreo realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). 12 personas fallecieron de forma violenta (disparos, estrangulamientos, asfixia, lesiones con armas blancas, golpes y suicidios), mientras que otras 17 perdieron la vida por su condición de salud (desde insuficiencia renal hasta desnutrición).

Según el reporte de la OVP, en parte importante de los calabozos de las policías nacionales, regionales y municipales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hay hacinamiento.

“En cada uno están alrededor de 200 o 300 personas recluidas cuando son sitios con capacidad para 20, 30 o hasta 50. En la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta en el estado Miranda es donde se presenta la situación más crítica de hacinamiento, la capacidad es para 250 personas y a finales del año pasado tenían aproximadamente a mil presos“, indica el reporte.

Según la legislación venezolana, los calabozos son para la estadía de una persona en un lapso máximo de 48 horas.

Condiciones “inhumanas”

El coordinador del OVP, Humberto Prado, explicó que en los calabozos policiales se viven situaciones de convivencia “inhumanas”. Los privados de libertad duermen parados o sentados, deben defecar en bolsas o recipientes y no salen a tomar el sol. Las visitas semanales son de 5 a 15 minutos.

El OVP constató en cada sitio que más del 60% de la población carcelaria no recibe alimentación diaria. Muchos no tienen una familia que vele por ellos, razón por la que no reciben comida por esa vía.

“A pesar de los reiterados llamados de atención por parte de OVP y las advertencias el Estado ha hecho caso omiso y lejos de mejorar la situación, continúan avalándola y la encargada de Ministerio de Asuntos Penitenciarios (Iris Varela) quien es la principal responsable del caos penitenciario sigue haciéndose la que no tiene nada que ver con el problema ante estos hechos que se traducen a una sistemática violación de los Derechos Humanos de los presos”, concluye el informe.

