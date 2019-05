Desde el #30Abr hay cinco fallecidos en protestas, 82 presos políticos más y militares desaparecidos - Efecto Cocuyo

El alzamiento militar o “inicio del cese de la usurpación“, el 30 de abril, movilizó a los venezolanos nuevamente. Las acciones violentas que se generaron en los escenarios de protestas también dejaron una cifra roja: cinco homicidios, todos producidos por impactos de bala. En el balance de la represión también se encuentran las 82 personas que engrosan la lista de presos políticos y militares desaparecidos.

Esta es parte de la información que Foro Penal ha podido registrar en la última semana. Gonzalo Himiob, director de la organización, llamó la atención hacia la desaparición de un grupo de militares que fueron señalados de participar en las acciones del 30 de abril.

“Están desaparecidos. Las autoridades, sus superiores jerárquicos, se niegan a dar información sobre el paradero de estos militares”, manifestó en una rueda de prensa este 7 de mayo.

Entre los militares desaparecidos se encuentra el teniente Rafael Villafranca, de 25 años de edad. Su padre, de mismo nombre, aseguró que le fue informado de que sería presentado en tribunales la semana pasada, pero no fue así.

“Mi hijo no formó parte del golpe. No entiendo por qué lo trasladaron a la sede del Dgcim. Pude confirmar que está allí porque soy militar retirado y me lo informaron. Pero no me dejaron pasarle agua”, dijo en la rueda de prensa de Foro Penal.

Según sus declaraciones, el teniente Villafranca apareció en uno de los videos en los que se ve a los militares negando su participación y alegando que habían sido engañados. Después, conoció que era uno los militares desaparecidos. Actualmente estaba adscrito al comando urbano 431 de La Rinconada.

Balance del 30 de abril al 7 de mayo

En la última semana, la lista de presos políticos aumentó con a 857 personas. Las últimas 82 privativas de libertad ocurrieron desde el 30 de abril.

Alfredo Romero, director de la ONG, detalló que la semana pasada detuvieron a 338 personas, de las cuales solo quedaron presas 82.

Sobre los fallecidos, Romero reiteró la cantidad de cinco víctimas fatales. “Es primera vez que el número de adolescentes muertos en protesta es mayor en proporción. De los 5 fallecidos de la semana pasada, tres son menores de edad (adolescentes)”, analizó el abogado.

Mencionó que entre las 300 personas heridas durante la represión a protestas, hay al menos 40 personas con impactos de bala. Dijo que algunas de ellas fueron citadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para tomar registro la denuncia y avanzar en las investigaciones.

“Nuestra recomendación es que hagan su denuncia. Eso es lo que tienen que hacer los organismos del Estado. Pero que no pase como el caso de Armando Cañizales (asesinado en protesta de 2017) que aún no se conoce los resultados de esa investigación”, precisó Romero.

