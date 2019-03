Médicos palestinos ya anestesian a pacientes en el hospital Vargas, denuncia Fetrasalud

De los 15 médicos palestinos que llegaron a Venezuela el pasado 28 de febrero, seis fueron incorporados al hospital José María Vargas de Caracas. Así lo denunció el presidente de la Sociedad de Médicos Residentes (Somir) de este centro de salud, Carlos Prosperi, quien aseguró que estos doctores no cumplen con los requisitos necesarios para ejercer la medicina en el país.

“Los consideramos no calificados. No sabemos dónde obtuvieron el título, cuántas horas académicas hicieron en la universidad en la que se graduaron (…) no han mostrado ningún tipo de expediente e incluso, más importante, no hablan ni siquiera nuestro idioma“, afirmó Prosperi.

El también especialista en Endocrinología detalló que los médicos palestinos ya están laborando en el hospital Vargas y han participado en intervenciones quirúrgicas.

“No están dictando consultas, pero ya están colocando anestesia a los pacientes que ingresan a quirófano“, indicó el médico venezolano. Especificó que cuatro de los seis especialistas que asignaron al Vargas son anestesiólogos, mientras que dos son cirujanos.

Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los médicos cirujanos ha participado en una operación.

El presidente del Somir recordó que para que un médico extranjero pueda ejercer en el país, debe hacer una reválida que consta de un curso básico. Posteriormente, detalló, se realiza una prueba que, de resultar reprobada, entonces revoca al profesional el derecho del ejercicio en territorio venezolano.

“Aquí ya han llegado médicos palestinos que estaban estudiando en la Escuela Latinoamericana de Medicina (en Venezuela) y adquirieron el título a través de la Universidad Rómulo Gallegos“, dijo, refiriéndose a un grupo de médicos que actualmente ejercen en el país pero que no realizan intervenciones quirúrgicas.

Prosperi denunció que según una fuente del Ministerio de Salud, estos médicos que llegaron el pasado mes de febrero, percibirán un sueldo que oscila entre los $1.500 y los $1.800 al mes, mientras que el ingreso de galenos venezolanos es el equivalente de cinco dólares.

“En el país hay personal médico suficiente, lo que no hay es cómo trabajar. Yo quiero preguntarle al ministro de Salud (Carlos Alvarado) ¿cómo van a operar estos médicos si no hay insumos“, inquirió.

Salud se suma al paro escalonado

El dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, ratificó el apoyo del sector salud a la propuesta de convocar a un paro escalonado en el sector público, como lo ha planteado el movimiento sindical que articula actualmente la Plataforma Nacional de Conflicto con el presidente (e) Juan Guaidó.

“Nos sumamos a los paros escalonados que se van a hacer próximamente. Si es necesario ir a una huelga, lo haremos”, dijo Zambrano. Añadió que es viable la convocatoria de un paro escalonado en el contexto actual, pues todos los “sectores públicos están incorporados”.

