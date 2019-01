Falleció Frandynson, niño del J.M. de los Ríos para el que solicitaron antibióticos por Twitter

Hasta el último día Leivis Rudas se movilizó para conseguir los antibióticos de su hijo. Llamó a sus amigos, declaró ante los medios de comunicación, difundió videos en redes sociales y hasta denunció la ausencia del tratamiento al ministro de Salud durante una visita al J.M. de los Ríos. Este martes 8 de enero su hijo Frandynson Torrealba, de siete años, falleció.

Frandynson ingresó al hospital de niños José Manuel de los Ríos el 22 de diciembre de 2018, cuando el principal centro pediátrico del país sumaba más de un mes sin antibióticos.

El pequeño llegó a la emergencia del nosocomio con dificultad para respirar. Tras evaluarlo, los médicos encontraron que Frandynson tenía neumonía y un drenaje en el pulmón. Esa misma noche tuvo cinco paros cardíacos.

“En un primer momento nos dijeron que no había (antibióticos)”, relata Leivis en un video difundido por redes sociales. Narra que las primeras dosis de Vancomicina que tuvo, antibiótico de amplio espectro para tratar infecciones, fueron donaciones de amigos y de órganos externos al hospital.

El 24 de diciembre el ministro de Salud Carlos Alvarado visitó el hospital de niños para regalar juguetes. Leivis explica que, cuando el funcionario paseaba por el centro pediátrico ella desmintió a la directora Natalia Martinho, quien dijo que los pacientes estaban siendo bien atendidos.

“Yo dije que eso era falso, que yo tenía medicamentos porque los había conseguido por fuera”, cuenta. Posteriormente, la ministra le entregó unas dosis de Vancomicina a Leivis en su oficina. “Ella me dijo tome, mamá, cuatro ampollas que le van a durar por cuatro días y no deje que las demás mamás las vean porque puede crear problemas”, continuó.

Leivis Rudas, la mamá de Fran, denunció varias irregularidades dentro del JM. Aquí su relato desde que lo hospitalizaron el 22/12. "No me dejes morir", le pedía el niño a su abuela en estos días. Hoy no puede hablar porque está entubado. pic.twitter.com/Uri9JuSuxB

