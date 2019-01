Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a venezolanos: Estamos con ustedes

A un día de la movilización convocada para el 23 de enero, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence,envió un mensaje a los venezolanos. “Estamos con ustedes“, se lee en el mensaje adjunto al video que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

“Pueblo de Venezuela haz que tu voz se escuche mañana. En nombre del pueblo americano les decimos: estamos con ustedes. Estamos con ustedes y nos quedaremos con ustedes hasta que la democracia sea restaurada y sean reivindicados sus derechos”, indica el tuit en inglés.

En el mensaje audiovisual el vicepresidente norteamericano indica que el gobernante Nicolás Maduro “es un dictador sin derecho legítimo de poder”. Hace un llamado a todas las naciones para reconocer a la Asamblea Nacional venezolana como “la última instancia de democracia” en el país.

“Como tal los Estados Unidos apoya la valiente decisión de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, de defender los poderes constitucionales de ese organismo, declarar a Maduro como usurpador y pedir el establecimiento de un gobierno de transición”, manifestó Pence.

Al final de su mensaje, el vicepresidente de Estados Unidos, pronuncia en español: “vayan con Dios”.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn

— Vice President Mike Pence (@VP) January 22, 2019