Varados en Maiquetía 15 pasajeros por cambios migratorios de último minuto para ingresar a Chile - Efecto Cocuyo

Son 15 pasajeros los que viajaban con Copa hasta Chile que quedaron varadas en Maiquetía este sábado, 22 de junio, debido a la medida migratoria repentinamente tomada por el Gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera.

El Decreto 237 emitido el pasado jueves, 20 de junio, por el Gobierno de Chile exige que todos los venezolanos que deseen ingresar al país por razones de turismo o afines deberán tramitar una visa turística. El visado será necesario para quienes viajen a partir de este sábado.

Estaba previsto que el vuelo de Copa con destino a Panamá (escala) despegara a la 1:15 pm. Sin embargo, no todos los pasajeros que viajaban hacia el país sureño pudieron abordar. Así lo denunció el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que detalló que a al menos 15 personas no les permitieron subir al avión, incluyendo una mujer en silla de ruedas.

Carolina Branger, quien viajaba a Chile en calidad de turista para coincidir allá con su hija, es una de las personas que no pudo abordar.

#URGENTE Nos informan desde el aeropuerto de Maiquetía (Caracas) que al menos 15 personas fueron bajadas del vuelo de Copa, incluyendo una señora en silla de ruedas. Viajaban a Chile y los sacaron del avión por la intempestiva decisión de @sebastianpinera@ACNURSuramerica — Centro DDHH UCAB (@CDH_UCAB) June 22, 2019

“Llegué al aeropuerto a las 8:40 am y el vuelo salía después de la 1:00 pm. Nos dijeron que no íbamos a poder viajar porque no teníamos visa ¿Dónde va a tramitar uno una visa un día sábado?“, inquirió la pasajera, quien subrayó la necesidad de que el Gobierno chileno haga una concesión con los venezolanos que tenían pasaje aéreo desde antes de la implementación de la medida.

Branger explicó que un grupo de pasajeros tenía previsto viajar a Chile para sostener una reunión con las autoridades de ese país y que quienes estaban en este listado sí pudieron abordar porque contaban con una invitación formal de ese Gobierno.

Indicó que el cónsul chileno se trasladó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para pedir que permitieran abordar a todos los pasajeros que viajan hasta ese destino. Sin embargo, detalló Branger, al momento del embarque, la aerolínea solo permitió el ingreso de los que estaban en la lista.

“Cuando el avión despegó, nos dijeron que sí nos vamos a poder montar, pero que tenemos que esperar al próximo vuelo de Copa, que sale a las 7:00 pm”, dijo a Efecto Cocuyo. “Si la aerolínea nos deja abordar, entonces sí es probable que nos permitan el ingreso porque si no, el avión nos tendrían que traer de vuelta a Venezuela y eso no les conviene”.

Confirmo la información. Yo soy una de las pasajeras que no dejaron abordar, a pesar de que el Cónsul de Chile, quien vino personalmente al aeropuerto, había arreglado que nos dejaran abordar. Supuestamente nos iremos en el avión de las 7 pm. ¿Quién entiende? https://t.co/dOUtgJVcbZ — Carolina Jaimes B (@cjaimesb) June 22, 2019

Desde el estado Yaracuy, el presidente (e) de Venezuela y también jefe del Parlamento, Juan Guaidó, dijo este sábado que su administración está “en conversaciones con Cancillería (de Chile) para ver cómo podemos facilitar el proceso a los venezolanos”, puesto que en su mayoría “no emigran por turismo”.

Guaidó informó que “estamos buscando una especie de adaptación a la medida” y dijo entender la decisión que tomó Chile, “un país que ha sido solidario con los venezolanos”.

De acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 4 millones de venezolanos han emigrado en los últimos 41 meses a consecuencia de la crisis económica y social que vive el país.

