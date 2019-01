USB plantea reducir clases presenciales ante crisis de agua que lleva 53 días

53 días sin agua. La Universidad Simón Bolívar (USB), ante la crisis por falta de agua que afecta a su sede en Sartenejas, planteó este lunes 21 de enero reducir la carga horaria de los estudiantes, para reducir la presencia de universitarios y trabajadores, que las clases sean a distancia y así regular el servicio para quienes asistan a la casa de estudios.

“Las autoridades plantean un plan educativo semipresencial. Que haya una distribución de las materias para que toda la comunidad no tenga que ir todos los días. Se busca dividir en bloques”, indicó William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la USB.

La información fue ofrecida por las autoridades universitarias en una asamblea general que hubo este lunes. Sin embargo, Anseume criticó que esta medida sea la adecuada, porque no soluciona el problema principal.

“Aún no sabemos cómo se aplicará ni desde cuando, la universidad debe informar. Pero hay materias que no pueden darse a distancia, como las de laboratorio. Además, no se toma en cuenta las posibilidades de estudiantes y profesores para las clases a distancia”, dijo.

La falta de agua ha afectado gravemente las operatividad de la Simón Bolívar. En este período de casi dos meses sin el líquido se han visto forzados a interrumpir las clases. El problema es la incapacidad de Hidrocapital de surtir del líquido en esta casa de estudio.

En los últimos días la hidrológica ha estado suministrando el agua a través de una tubería vieja que estaba en desuso. También han enviado cisternas para surtir la universidad, como medida paliativa.

El docente aseguró que no solo la escasez de agua afecta a la universidad; los salarios bajos y las precarias condiciones de las universidades han perjudicado a la comunidad universitaria de la USB.

“Se nos ha vulnerado nuestros derechos. Ganamos un salario de menos de un dólar al mes; los trabajadores universitarios vivimos en pobreza extrema”, expresó Anseume. Indicó que producto de esto, al menos 149 docentes dejaron las aulas en 2018 en la USB.

