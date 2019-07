Trasladan al Inof a clarinetista recluida en la Dgcim pese a tener boleta de excarcelación - Efecto Cocuyo

La señora Yudith Pérez, madre de la clarinetista de la Orquesta Filarmónica Nacional, Karen Palacios, informó que su hija fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) el pasado 8 de julio, a pesar de que tiene boleta de excarcelación desde el 18 de junio.

A través de la cuenta de Twitter de Foro Penal, el pasado sábado 13 de julio, la madre de la intérprete detalló que fue presentada en tribunales y se le dictó libertad con régimen de presentación cada 30 días.

El pasado 1 de junio ambas fueron llevadas a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Seis horas después le informaron que su hija sería detenida.

Palacios estuvo recluida en los sótanos de la Dgcim. Solo la sacaron dos veces. Su celda y una litera la compartía con otras 10 mujeres. Presentó dolores de espalda porque no había espacio para caminar en la celda que además no tiene ventanas. La clarinetista es asmática y sufre de depresión, razón por la que su madre trató de hacerle llegar las medicinas que necesitaba.

“Sólo me permitían llevarle agua. Luego de 29 días me la dejaron ver y mi hija se encontraba totalmente destrozada porque ha sido torturada psicológicamente. Les decían que la iban a matar, mi hija no pudo dormir”, detalló Pérez, quien agregó que no le permitieron ver a su hija por 29 días.

Antes de su detención, Palacios había publicado un hilo de tuits en su cuenta personal. Allí denunciaba que su contrato fue rechazado por la Orquesta Filarmónica Nacional, agrupación en la que tocó durante tres meses, porque había firmado en contra de la gestión de Nicolás Maduro en el plebiscito del 16 de julio del 2017, esto último según información de Foro Penal.

Torturas

Según datos de Foro Penal, hasta el 8 de julio se contabilizaban 614 presos políticos en Venezuela. En el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh) consta que 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019, 527 fueron detenidas en 2018, y 2.091 entre enero y mayo de 2019.

El Acnudh consideró que las detenciones arbitrarias se han utilizado como instrumento para intimidar y reprimir a cualquier expresión de disensión, al menos desde 2014.

