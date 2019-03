Nuevo apagón en Caracas a las 11:38 am y más de 40 horas en zonas del interior del país #9Mar

La oscuridad en Venezuela no ha terminado. A pesar de que el jueves el gobierno de Nicolás Maduro afirmó que en tres horas se restauraría el servicio, han pasado más de 40 horas y Caracas volvió a quedarse sin energía a las 11:40 de la mañana de este sábado 9 de marzo.

En el interior del país persiste la larga falla, ya sin precedentes en la historia nacional, con una falla que afecta a más de 20 estados de la geografía nacional.

En la capital, algunas de las zonas afectadas –informan los ciudadanos a Efecto Cocuyo– son las cercanías de Miraflores, Los Ruices, La Carlota, San Martín, Montalbán, San Martín, Sabana Grande, La Campiña, La Florida, la avenida Victoria, El Hatillo, Bello Monte, Terrazas del Ávila, Catia, Altamira y La Floresta.

Debido a que el Metro de Caracas no abrió este sábado, los ciudadanos se han trasladado en transporte público, ya colapsado de por sí por la falta de repuestos. Hasta el mediodía las camionetas pasaban abarrotadas de personas que intentaban ir a sus trabajos.

“Yo voy a abrir mi peluquería en Capitolio. Ayer (viernes) no pude trabajar porque no tenía punto. Hoy voy a intentar para no perder el día ni los ingresos”, indicó una ciudadana que tuvo que abordar dos camionetas para llegar al centro de Caracas.

Las avenidas en la capital lucen vacías para ser sábado. Algunos ciudadanos han optado por, simplemente, esperar a que abran los establecimientos donde laboran.

En el centro comercial Centro Plaza, en el este de la ciudad, la mayoría de las tiendas están clausuradas, incluyendo el supermercado Plaza, que a las 10:30 am estaba totalmente oscuro y con unos pocos trabajadores esperando a ver si podían incorporarse a la jornada.

Allí solo una arepera podía a esa hora vender productos con el punto electrónico. “Yo no iba a abrir hoy (sábado). El punto ha funcionado con intermitencia y hemos vendido poco”, señaló el encargado, quien agregó que tenía pensado cerrar temprano para evitarse incomodidades con el transporte.

En cuanto a las zonas del Oeste, en Catia siguen sin trabajar varios establecimientos. A las 9:00 am algunos podían encender el punto de venta, que también funcionaba con fallas, y la avenida lucía con poca afluencia de ciudadanos.

En el interior del país, siguen sin electricidad, En algunas de las regiones que no hay servicio están: en Miranda (San Diego de los Altos, San Antonio de los Altos, Guarenas, Guatire); Vargas, Carabobo (Valencia, San Joaquín, Naguanagua); Aragua (La Victoria), Mérida, Zulia, Nueva Esparta, Portuguesa, Yaracuy, Barinas, Lara, Guárico, Monagas, Apure, Bolívar (San Félix, Puerto Ordaz).

Movilizaciones

Para hoy están previstas dos movilizaciones. La primera fue convocada por el presidente encargado Juan Guaidó, quien llamó a trasladarse hacia la avenida Victoria para seguir exigiendo el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro en el Ejecutivo nacional.

Por su parte, Maduro llamó a marchar desde la principal de Cantv, en la avenida Libertador, hasta el Palacio de Miraflores, con el fin de recordar los cuatro años de la firma del decreto en el que Barack Obama, entonces presidente de Estados, señaló a Venezuela de ser una amenaza inusual para su país.

