"Mi hija está destrozada psicológicamente", denuncia madre de clarinetista Karen Palacios - Efecto Cocuyo

Yudith Pérez, madre de la clarinetista de la Orquesta Filarmónica Nacional, Karen Palacios, detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), denunció este 15 de julio que su hija atraviesa importantes afectaciones psicológicas producto de torturas.

“Mi hija estaba destrozada. Ella sufre de depresión y es asmática. Mi hija había logrado superar los estados de depresión, cuando tocaba en la orquesta era feliz, (pero) el trabajo de tantos años se ve arruinado. Ella estaba destrozada psicológicamente”, expresó Pérez.

Palacios se mantiene detenida a pesar de contar con una boleta de excarcelación del 28 de junio, en una medida de libertad con régimen de presentación cada 30 días. Cumplió 45 días recluida este lunes, luego de ser trasladada el 14 de julio desde la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) al Inof.

Durante una rueda de prensa en conjunto con la organización defensora de los derechos humanos Foro Penal, la madre exigió a los organismos encargados de esta materia actuar a favor de la libertad de la interprete.

“Yo no quería su traslado, sino su libertad. Le pido a los entes competentes que se aboquen a trabajar por la libertad de mi hija, ella es músico no delincuente, no merecer estar pasando por esto”, manifestó.

Desde su detención el pasado 1 de junio, Pérez solo ha podido ver a su hija en dos ocasiones: el 29 de junio y el 6 de julio, luego de estar casi un mes de no saber nada de Palacios.

Según relató su madre, Palacios fue detenida por funcionarios de la Dgcim que en principio se identificaron como profesores del Sistema de Orquestas, interesados en una entrevista con la clarinetista en el Palacio de Miraflores.

Sin embargo, al ingresar en la camioneta, toda negra, los funcionarios se uniformaron de chalecos antibalas y se las llevaron a ambas a la sede de este cuerpo de inteligencia en Boleíta. Foro Penal denunció que la detienen por haber firmado en contra de la gestión de Nicolás Maduro en el plebiscito del 16 de julio del 2017, por lo cual también su contrato con la Orquesta Filarmónica Nacional fue rechazado.

Palacios estuvo recluida en los sótanos de la Dgcim. Solo la sacaron dos veces. Su celda y una litera la compartía con otras 10 mujeres. Presentó dolores de espalda porque no había espacio para caminar en la celda que además no tiene ventanas.

Stefania Migliorini, abogada de esta ONG, informó que existen 590 presos políticos en el país de los cuales más de 15 se encuentran con boleta de excarcelación, como Karen Palacios, pero permanecen detenidos.

“En reiteradas oportunidades el tribunal emite una boleta de excarcelación, pero no se cumple la ejecución”, dijo.

Según el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh) consta que 15 mil 045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019, 527 fueron detenidas en 2018, y 2 mil 091 entre enero y mayo de 2019.

El Acnudh consideró que las detenciones arbitrarias se han utilizado como instrumento para intimidar y reprimir a cualquier expresión de disensión, al menos desde 2014.

Foto: @milmanrique

