“Maldita, te voy a reventar la cara”: diputada Nora Bracho relata la agresión que sufrió en Maracaibo - Efecto Cocuyo

Registro de una agresión. La tarde del sábado 6 de abril se publicó un video en las redes sociales donde se ve a la diputada Nora Bracho en Maracaibo, quien le pide a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a no reprimir una protesta de ciudadanos, quienes denunciaban el colapso del servicio eléctrico y de agua en el Zulia, un panorama que afecta al estado desde el año pasado y que se agravó con los megaapagones del pasado mes de marzo.

“¡Por favor, se lo suplicamos!”, gritaba la legisladora. “Anda vete con el celular”, le dice a quien grababa y luego se corta el video.

Minutos después corrió la noticia de que Bracho había sido detenida por los efectivos. Desde Maracaibo, donde apenas es posible conversar por el celular debido a las fallas telefónicas, la diputada contó a Efecto Cocuyo las humillaciones y la agresión de las que fue objeto por parte de la GNB.

“Hubo mucho violencia psicológica en el momento en que me apresaron. Fueron muy violentos verbalmente. Me dijeron, textualmente, una metralleta de vulgaridades: me llamaron mamagüevo, hija de puta, eres una maldita. Te vamos a escoñetar la vida”, narró la diputada, quien recordó que ella trató de mediar con el funcionario que la detuvo pero este le dijo: “Mamagüevo, quítate de aquí. Ustedes son unos imperialistas”.

La parlamentaria -cuenta- le dijo que le estaba faltando el respeto y le recalcó su condición de diputada de la Asamblea Nacional. “Entonces me dijo: Vente para acá. Y me agarró. Yo intenté zafarme pero me abrazó y me arrastró hacia la puerta de la tanqueta. Yo le dije que no iba entrar ahí y que estaba violando mi inmunidad. El contestó: ‘Qué inmunidad ni que mierda. Vaya a lavarse ese culo’. Me decían muchas groserías”.

Luego el funcionario le dio la instrucción a otros guardias para que la agarraran y la metieran en el vehículo: “Me tomaron por los pies y las manos y me lanzaron en la tanqueta, como si fuera un saco de papas, sin importarles si me lesionaba. Allí había un calor infernal”, explicó.

Dentro había tres funcionarios. Uno de ellos, de apellido Albarrán, conducía la tanqueta. Bracho afirma que era aún más agresivo y que sometía a los otros dos efectivos. “Yo empecé a hablarles de la Ley de Amnistía. Les hablé de lo que padecemos en el país. Y él (Albarrán) paró la tanqueta y se me acercó acercándome el puño a la cara. Me dijo: ‘¡Mamagüevo, maldita, te voy a reventar la cara!’. Y movía el brazo hacia atrás y me acercaba otra vez el puño. Yo le respondí que era un cobarde, que se atreviera a pegarme. Que ni a los colectivos ni a los delincuentes les pegan pero sí lo hacen con nosotros que luchamos por la libertad”.

Como tenía que seguir manejando, Albarrán se sentó, mientras Bracho seguía hablando. Después montaron a un joven que -denuncia la diputada- el mismo funcionario golpeó en varias ocasiones. “Yo intervine porque de verdad que ese espacio era pequeño. Me metí entre el muchacho y él. Y me volvió a decir esas cosas bárbaras”.

Una hora después, la diputada fue liberada por los guardias.

Más detenciones

Ese día también fueron detenidos en la capital zuliana y luego liberados el diputado Renzo Prieto, el ex preso político Gregory Sanabria y el dirigente de Juventudes Voluntad Popular, José Riera. “En la tanqueta donde estábamos quedaron todavía ocho jóvenes, entre ellos un señor que estaba cerrando un restaurant chino. Ellos (la GNB) pretendían llenar una cuota de gente que tenían que llevarse de forma arbitraria y violenta”, expresó Bracho en declaraciones a VPI.

Foto: Iván Reyes

