Los cinco retos de la oposición en 2019, según analistas

La vía electoral y la salida intervencionista quedaron “sepultadas” en 2018. Ninguna de las dos líneas opositoras produjo una transición política en el país.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro se apalancó en el poder coercitivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los Poderes Públicos que lo secundan para sostenerse, pese al descalabro de algunos factores dentro del oficialismo. Mientras las fuerzas opositoras se “balcanizaron”.

En este contexto, la oposición tiene tareas pendientes que identifican la psicóloga social, Colette Capriles, y el politólogo, Guillermo Tell Aveledo, y que pueden resumirse en cinco grandes retos:

1.- Reagruparse

2.- Renovarse

3.- Recuperar confianza y prepararse para gobernar

4.- Activar la presión doméstica y poner a prueba su capacidad de movilización

5.- Capitalizar aliados dentro del oficialismo

Los retos adquieren especial importancia frente a la crisis de legitimidad del presidente Nicolás Maduro que se profundizará en 2019:

“La oposición tiene que cambiar en un sentido radical porque tiene que prepararse para gobernar. Le hace falta dar espacio a los más jóvenes, empezar a hacer su propia transición interna tanto de grupos como de protagonistas”, expresa Colette Capriles.

También tiene que combatir el miedo, que existe en una parte de la sociedad venezolana, asociado a que un cambio de Gobierno afectará a los sectores vulnerables y eliminará los mecanismos de protección social, señala la profesora de filosofía política.

“Las reformas en Venezuela han sido muy combatidas, los primeros intentos de reforma de Carlos Andrés Pérez ya sabemos a dónde condujeron”, apunta.

El “paquete económico” aprobado por el expresidente Carlos Andrés Pérez, que contemplaban el aumento del precio de la gasolina y de los servicios públicos entre otras medidas, produjeron fuertes manifestaciones y disturbios conocidos como el “Caracazo” que cobraron la vida de decenas de venezolanos en 1989.

“Creo que se están dando nuevas condiciones para el cambio dentro del bloque oficialista y para que la oposición lo capitalice debe espantar el fantasma de que un cambio político puede ser peor. Ahí hay un desafío que no se resuelve solo con acuerdos cupulares (entre oficialismo y oposición)”, argumenta.

Para la profesora universitaria la lucha opositora debe orientarse nuevamente a demandar elecciones competitivas y democráticas.

Destaca que “el abandono de la estrategia electoral no tiene que ver con un desprecio por lo electoral sino por su imposibilidad”. “No hay manera de que las elecciones sean competitivas, ya no se trata del debate, según el cual el voto no tiene validez ni que votando en malas condiciones se puede ganar, es que no hay mínimas condiciones para las elecciones”, argumenta.

Sin referentes

El politólogo Guillermo Tell Aveledo sostiene que la oposición debe recuperar su credibilidad y conectar las demandas de la población con su plataforma política. “Si la oposición cree en la democracia no debe buscar atajos, si cree en la división de Poderes debe procurar su estabilización entonces”.

“La oposición había logrado conectar el descontento social con su plataforma política y el crecimiento electoral entre 2008 y 2015, se debe a esto. Logró ser vista como una alternativa de poder. Pero el año pasado (2017) se concentró en el cambio político y eso la encerró en una actitud de búsqueda del cambio de poder sin la capacidad para alcanzarlo lo que generó frustración y desconexión con la población”, agrega.

A su juicio, es más probable que el cambio político surja de las filas oficialistas. “Venezuela esta pasando por una terrible crisis de autoridad y en ese vacío puede colarse cualquier tipo de aventura. En el Gobierno vemos un quiebre que puede hacer que emerja alguien dentro del status quo, que es el que tiene el poder para retarse así mismo, no creo que provenga de la oposición”, explica.

No obstante, ve positivo que las fracciones parlamentarias de oposición respeten el acuerdo de gobernabilidad de la Asamblea Nacional para el cuarto año legislativo y ve en la presentación del Plan País “un intento de reencuentro”.

El Frente Amplio Venezuela Libre presentó un proyecto de país que denominó Plan País, este 19 de diciembre, y que contempla reformas para recuperar la economía y atender la crisis humanitaria venezolana.

Sin embargo, advierte que la aplicación de planes políticos de este tipo no deben sobrestimarse.

“El Plan de Barranquilla, fue ejecutado por Rómulo Betancourt años después. Aunque tengamos una línea orientadora lo cierto es que no hay una seguridad de que eso que está planteando la oposición sea lo que se puede hacer en la práctica, no sabemos con qué Estado podemos contar después de una transición política”, explica.

El Plan de Barranquilla fue un documento suscrito por opositores exiliados en Colombia durante el Gobierno del dictador Juan Vicente Gómez, en 1931. Fue un programa de acción que planteó la lucha “contra el caudillismo militarista; garantías para la libre expresión del pensamiento, hablado y escrito y para los demás derechos individuales”, entre otros postulados.

Para Colette Capriles la oposición busca, con la presentación del Plan País, “enviar el mensaje de que la oposición está lista para gobernar al menos sobre un acuerdo compartido” y hacer ver que la recuperación económica no se hará aprovechándose de los sectores sociales más vulnerables.

10 de enero

La juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial el 10 de enero de 2019 está en puerta. El mandatario ha advertido que tomará posesión a pesar del cuestionamiento nacional e internacional que existe sobre las presidenciales del pasado 20 de mayo.

Sobre esta fecha, Guillermo Tell Aveledo opina que “no debería haber ningún cambio extremo ese día. La tenencia del Gobierno por parte de (Nicolás) Maduro no va a cambiar en términos prácticos ese día (…) Mientras no haya descontento apalancado por poder político la legitimidad será poesía”, concluye.

