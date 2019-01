Israel reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela

Israel reconoció, este domingo 27 de enero, al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

“Israel reconoce el nuevo liderazgo en Venezuela“, declaró el portavoz de Exteriores israelí, Emmanuel Nahson.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también divulgó un breve video en el que ratifica su apoyo al líder venezolano.

Este miércoles Juan Guaidó se juramentó ante una concentración multitudinaria en Caracas, ante quienes asumió las competencias de la Presidencia de la República, al considerar ilegítimo al goberante Nicolás Maduro.

Israel joins the United States, Canada, most of the countries of Latin America and countries in Europe in recognizing the new leadership in Venezuela.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 27, 2019