Juan Guaidó asume como “presidente encargado de Venezuela” este #23Ene

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, juró la tarde de este miércoles, 23 de enero, ante la masiva concentración de ciudadanos en el municipio Chacao, que asumía como “presidente encargado de Venezuela” para “lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”.

Así lo dijo a la 1:45 de la tarde: “Hoy 23 de enero de 2019 en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución, toda nuestra actuación basada en la Constitución, ante Dios todopoderoso, ante los diputados, ante Venezuela juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo nacional como presidente encargado de Venezuela“.

Guaidó comenzó su pronunciamiento saludando a los presentes, a quienes les recordó las palabras de San Juan Pablo II, al encontrarse en la plaza que lleva su nombre: “Venezuela, despierta y reacciona”.

Enseguida nombró a los caídos por la represión de las manifestaciones en los últimos cinco años y manifestó que ese acto era para también tenerlos presentes porque dieron su vida por la lucha democrática del país.

“No vamos a dejar sola a nuestra gente, porque mientras Maduro no protege a nadie, nosotros vamos a rescatar esta Constitución, los derechos humanos y sí hoy damos un paso más. Que no quede duda, en unión de todos los factores que el pueblo va a salir el fin de semana a entregar esa Ley de Amnistía y a recibir la primera semana la ayuda humanitaria. Ojalá esa familia militar se ponga del lado del pueblo”, afirmó Guaidó.

Informó que este fin de semana van a imprimir la Ley de Amnistía que será distribuida por todo el país en un gran acto de movilización al que convocarán a la ciudadanía, aunque no precisó el día.

También anunció que la primera semana de febrero ingresará al país la ayuda humanitaria que se ha negado a reconocer el gobernante Nicolás Maduro, a quien declararon como usurpador de la Presidencia de la República el pasado 15 de enero desde el Poder Legislativo.

Otro decisión anunciada por Guaidó es mantener a Venezuela en el sistema interamericano. “Asumiendo competencias el día de ayer ocurrió un evento histórico. El usurpador pretendió eliminarlos del sistema interamericano, ayer acordamos mantener a Venezuela en el sistema interamericano, mientras estamos aquí reunidos, Gustavo Tarre está llegando a la OEA para ser reconocido por todo el sistema”.

“Hoy entendiendo que estamos en una dictadura llegaron a preguntar si teníamos el coraje y el valor. Estamos en la calle con un pueblo que unido jamás podrá ser vencido”, manifestó para después jurar como presidente encargado de la República para rescatar el orden constitucional, el estado de derecho y la democracia en el país.

Al salir de la actividad, Guaidó fue consultado por periodistas que le informaron que había una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana que se dirigía al acto.

Por eso dijo en sus palabras que esperaba el apoyo de la Fuerza Armada Nacional a la que insistió en ponerse del lado de los venezolanos y en contra de Maduro porque viola la Carta magna de 1999.

