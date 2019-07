Fiscalía acusa de homicidio frustrado a dos funcionarios de Politáchira que dejaron ciego a Rufo Chacón #4Jul - Efecto Cocuyo

La Fiscalía acusó a los dos funcionarios de Politáchira que el pasado lunes 1 de julio dispararon en contra del adolescente Rufo Chacón (16) años y lo dejaron ciego, producto de los perdigones que le impactaron directo en el rostro y provocaron que perdiera sus globos oculares.

En un comunicado oficial difundido este jueves 4 de julio, el Ministerio Público imputó al director de la Brigada de Orden Público de la Policía del Estado Táchira, Javier Useche Blanco (43) y al supervisor jefe auxiliar de Servicios Generales del cuerpo policial, Henrry José Ramírez Hernández (44), a quienes acusó de los delitos de “homicidio calificado con alevosía en grado de frustración, uso indebido de arma orgánica y trato cruel en perjuicio del adolescente que perdió la vista (Rufo Chacón)”.

El pasado lunes 1 de julio Chacón participó junto a su mamá y un grupo de vecinos en una protesta en reclamo por gas doméstico. La manifestación por las fallas de este servicio público se realizó en Táriba, específicamente el sector Panadería del Viajero, en el municipio Cárdenas.

A la zona llegaron funcionarios de Politáchira, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para reprimir a los manifestantes que trancaron la vía. En un video difundido en redes sociales se ve como los dos policías regionales disparan directamente en el rostro al adolescente.

Aunque fue atendido junto con otro jovencito de 14 años que resultó herido en la cabeza, Chacón perdió los globos oculares, según detalló el director de la Corporación de Salud del Táchira, Luis Ramírez, después de constatar el estado de Chacón en el Hospital Central de San Cristóbal.

El martes 2 de julio, el Ministerio Público informó la detención de Useche Blanco y Ramírez Hernández, que este jueves fueron privados de libertad y permanecerán recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la capital tachirense.

Mamá exige justicia

La mamá de Rufo Chacón, Adriana Parada, reclamó justicia por el ataque que sufrió su hijo, en declaraciones que ofreció un día después de que lo dejaran ciego.

“Los que lo hicieron yo sé que no lo van a pagar. Yo lo que quiero es justicia. No es que los vayan a meter dos o tres meses en una celda de policía porque como son policías tiene demasiados privilegios (…) No es que van a estar dos meses presos y los van a soltar a los dos policías”, dijo el 2 de julio.

Condena por ataque a Chacón

La condena por este hecho se realizó desde ONG defensoras de derechos humanos en el país hasta organismos internacionales. El Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea) tiene un registro por víctimas de protestas en los últimos 19 meses.

En ese lapso “46 personas fueron asesinadas durante protestas por servicios públicos, medicinas y alimentos entre el 23 de septiembre de 2017 y el 2 de mayo de 2019. Otras 74 personas fueron heridas por los cuerpos de seguridad del Estado y paramilitares”, aseguró la ONG venezolana este miércoles 3 de julio.

Rufo Chacón estudia 5 año de bachillerato en el liceo Luis López Méndez, en Táriba, donde en pocas semanas egresaría, según el testimonio de su mamá.

Este jueves, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se pronunció por el ataque contra el liceísta y el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió después de las torturas de las que fue víctima el pasado sábado 29 de junio, por parte de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

La Comisión de Justicia y Paz de la CEV señaló este 4 de julio que el Estado venezolano es responsable de ambos casos, así como del dolor causado a las víctimas y sus familiares.

“Esta conducta inmoral, innoble y deshonrosa es un atentado a la dignidad de la persona y viola las convenciones y tratados suscritos por la República, que hace responsable directamente a los funcionarios que las ordenan, las apliquen, las toleren o que pudiendo impedirlo, no lo hagan”, dijo la CEV.

