"Yo sé que no van a pagar pero yo pido justicia", dice madre de adolescente herido en Táchira - Efecto Cocuyo

“Ya basta de esto. Así como le ha pasado esto a mi hijo, le ha pasado a más de uno”, denunció este martes, 2 de julio, Adriana Parada, madre del adolescente Rufo Antonio Chacón Parada, estudiante del 5to año en el liceo Luis López Méndez, herido por el disparo de una escopeta de perdigones que le vació ambos globos oculares.

“Los que lo hicieron yo sé que no lo van a pagar. Yo lo que quiero es justicia. No es que los vayan a meter dos o tres meses en una celda de policía porque como son policías tiene demasiados privilegios (…) No es que van a estar dos meses presos y los van a soltar a los dos policías”, exigió la madre del muchacho de 16 años y quien en poco tiempo se graduará de bachiller.

#2Jul Adriana Parada, madre del joven que perdió los ojos tras ser herido de perdigón durante protesta por falta de gas, en el estado Táchira, relata lo sucedido con su hijo y exige justicia ante el hecho. Conéctate en #TVVenezuela por: https://t.co/nmd3pI91ab pic.twitter.com/DApvcgXpCx — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) July 2, 2019

“La policía le segó la vida a mi hijo”, dijo Parada, quien detalló que Rufo Chacón era un buen estudiante y que en el momento del disparo estaba ayudando a su madre a recoger la bombona de gas, ya que llevaban 3 meses sin el servicio. La familia participaba en una cola que se tornó en protesta luego de que les fuera negado por tercera vez el despacho del combustible, según relató la mujer.

“Ahí no había guarimberos, ahí no había nada. Lo que había era pueblo exigiendo el gas“, dijo Parada, e inquirió: “¿Por qué le tuvieron que disparar a mi hijo en la cara? ¿Qué les ha hecho él?”.

Un disparo de perdigones efectuado directamente en el rostro del joven Rufo Chacón Parada durante una protesta por la falta de gas la tarde de este lunes, 1 de julio, le produjo la pérdida de ambos ojos. Esto fue confirmado por el doctor Luis Ramírez, director de la Corporación de Salud del estado Táchira mediante un vídeo difundido por el periodista del estado, Alexander Boscán desde el Hospital Central de San Cristóbal.

La presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía de Táchira, adscrita a la gobernación, y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para reprimir una protesta, derivó en el ataque a disparos que dejó ciego al adolescente.

En un vídeo, difundido por ciudadanos presentes, se ve el momento en el que es dispersada la manifestación en la que los vecinos protestaban en la autopista de manera pacífica.

El vídeo muestra el instante en el que Rufo es alcanzado por el disparo. Ya en el suelo, es ayudado por manifestantes, quienes, junto a sus familiares, le llevaron a un centro asistencial. Sin embargo, por la gravedad de la herida, los médicos no pusieron salvarle los ojos, alcanzados ambos por las municiones.

Lea también:

Comentarios