"A cuántos choros le has puesto esto", Simonovis al Sebin durante cambio de grillete electrónico - Efecto Cocuyo

“¿A cuántos choros se lo has puesto? Pero dime. ¿Cuántos pranes tienen esta vaina puesta? ¿Iris Varela les permite ir a la cárcel y ponerles esta güevonada a los delincuentes? Esta vaina está bien que me la pusieran si yo voy a estar en la calle, pero me van a poner esta vaina para estar dentro de mi casa”. Estas fueron las palabras del comisario Ivan Simonovis, mientras funcionarios policiales le colocaban un grillete electrónico.

Este 12 de abril, su esposa María del Pilar Pertíñez de Simonovis, grabó el video en el que se ve y escucha al comisario. Denunció que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Bolivariano (Sebin) llegaron a su residencia y le colocaron otro grillete electrónico.

El comisario Simonovis fue el director general de la Policía Metropolitana (PM), eliminada en 2010. Fue inculpado por los sucesos ocurridos el 11 de abril de 2002. Ese día, una marcha organizada por la oposición al Gobierno de Hugo Chávez fue llevada hasta las cercanías del Palacio de Miraflores, donde se desencadenó un tiroteo que dejó 19 personas muertas y centenares de heridos, en los alrededores del puente Llaguno.

Fue aprehendido en 2003 y después de un complicado juicio fue condenado a 30 años por la muerte de dos de las víctimas de ese 11 de abril.

Dadas sus condiciones de salud, el 20 de septiembre de 2014 se le otorgó una medida humanitaria de arresto domiciliario para que pudiese cumplir su tratamiento.

Su esposa Pertíñez ha demandado a las autoridades nacionales que se le otorguen los beneficios procesales a los que los detenidos tienen derecho una vez se cumple cierto tiempo de su condena. El comisario Simonovis tiene la mitad de su pena cumplida.

Otros casos

La abogada Jackeline Sandoval, defensora de los hermanos Guevara, informó a Efecto Cocuyo que al comisario de la antigua Disip, Otoniel Guevara, también le cambiaron el grillete eléctrico el miércoles 10 de abril.

Guevara era comisario de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) como se llamaba antes el Sebin. Fue detenido el 23 de noviembre de 2004, vinculado con el asesinato del fiscal Danilo Anderson y condenado al igual que su hermano, Rolando Guevara.

Con el testimonio de un testigo que posteriormente se declaró mitómano y evidencias de un fraude procesal fraguado por el Ministerio Público (a confesión de una fiscal), Guevara fue condenado a 30 años de prisión.

