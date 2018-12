Falleció niño de 5 meses por complicaciones respiratorias en el J.M de los Ríos

Paciente de 5 meses de edad falleció este domingo, 23 de diciembre, en el Hospital J.M de los Ríos. Diagnosticado con síndrome Coqueluchoide (enfermedad respiratoria) atravesó una serie de complicaciones junto a irregularidades en su atención a causa de falta de insumos médicos.

“Durante todo su tiempo en el hospital no tuvo rayos X. No recibió gases arteriales y tuvo un suministro irregular de antibióticos. Estuvo perjudicado por una acumulación de circunstancias que no debieron haber pasado”, denunció Vietnan Vera, médico adjunto al servicio de Terapia Intensiva de este hospital.

Ingresó al centro médico el siete de diciembre y luego, por complicaciones en su estado de salud el 11 de este mes fue internado en el servicio de terapia intensiva, área donde falleció.

“Ingresó por un problema respiratorio, síndrome Coqueluchoide. Después se complicó en neumonía. Esta dificultad respiratoria terminó en una falla múltiple de órganos“, explicó.

El hospital está en crisis. No hay servicio de radiología desde hace 4 años y desde hace 2 años la dotación de gases arteriales es irregular. Estos gases son necesarios para verificar si está funcionando el tratamiento cuando el paciente está conectado a ventilación mecánica.

“Ventilar a un paciente sin los gases arteriales es como manejar un avión solo viendo pero sin instrumentos”, expresó Vera.

La dotación de antibióticos también ha sido inconstante en este centro de salud. El paciente a pesar de que recibió antibióticos, no fueron los requeridos. “Le colocaron otros los antibióticos que no eran los de primera elección, porque no hay antibióticos de amplio espectro”.

Sin embargo, el médico enfatizó en que el niño atravesaba un cuadro patológico complicado y era incierto si podía superarlo, aún con la atención correcta. No obstante, rechazó que estas fallas se mantengan a pesar de las múltiples denuncias.

“Muchos pacientes mueren por estas patologías tan severas, pero queda la interrogante de qué hubiera sucedido con la atención debida”, dijo.

Desatención

El Ministerio de Salud no atiende esta emergencia. Con este deceso, este año han muerto al menos 30 niños por distintas fallas en los servicios médicos del J.M de los Ríos. Vera aseguró que hace 10 días funcionarios del ministerio visitaron el hospital. Sin embargo, la desatención persistió y no hubo ninguna respuesta.

“A pesar de que se ha denunciado en varias oportunidades el laboratorio irregular, la falta de antibióticos de amplio espectro y la irregular dotación de medicamentos las fallas siguen. Se les hizo énfasis en la fallas de rayos X y no respondieron”, expresó.

Mientras tanto, en medio de la tragedia que vive este centro médico, en los últimos días han llevado juguetes y fiestas a los niños. Sin embargo, Vera insistió en que no se da prioridad a las principales carencias.

“Una madre me dijo: de qué sirve que traigan juguetes, si muchos niños no van a tener vida para disfrutarlos. Aquí no hay nada qué festejar”, dijo el médico.

Foto referencial.

Comentarios