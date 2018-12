“En hiperinflación no puedes dejar nada para después”, caraqueños el último día de 2018

Eran las 8:00 am y el bulevar de Sabana Grande ya había despertado. La gente recorría las calles en busca del último detalle para su Noche Vieja, pero las santamarías aún estaban abajo. Dos horas después, los estantes ya estaban disponibles para los caraqueños.

“Prefiero comprar corriendo todo esto, porque en un país con hiperinflación no puedes dejar nada para después”, exclamó Margarita Coronel, una mujer de 35 años que pasó las primeras horas del 31 de diciembre en una cola para comprar ropa interior. Junto a ella había cerca de 50 personas esperando que la tienda Big Ben abriera sus puertas.

En Sabana Grande, los locales más concurridos fueron las panaderías, las tiendas de ropa con ofertas y el centro comercial City Market. En este último la entrada se permitió a las 10:00 am, aunque para ese momento no todas las tiendas estaban abiertas. Poco a poco el lugar se llenó de compradores que buscaban algún equipo electrónico.

“En el comercio me dijeron que vuelven la segunda semana de enero. Me da miedo que cuando regresen de vacaciones, todo esté por las nubes”, dijo José Pulido, un universitario que husmeaba una tienda de teléfonos. Pensó que el lugar estaría abarrotado, por eso llegó a las 9:00 am.

El escenario fue distinto en los centro comerciales del este de la ciudad. En El Sambil y Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT). En menos proporción que en el bulevar, los caraqueños paseaban por los pasillos de estas estructuras. La mayoría de los compradores se concentró en las peluquerías y establecimientos de comida.

En el primero, se encontraba Carlos, un comerciante que pidió no ser identificado. Contó que en otros años él abría la tienda de ropa casual hasta las 3:00 pm en vísperas de Año Nuevo. La situación económica y la baja en las ventas obligó a este hombre a considerar quedarse hasta que el centro comercial cierre. “No importa si no vendo mucho hoy, pero algo es algo”, dijo. Según vigilantes consultados, el lugar cerraría a las 6:00 pm, aunque los taxistas indicaron que harían guardia hasta las 8:00 pm.

Uno de los integrantes del cuerpo de seguridad del CCCT explicó que la cantidad de personas que se acercaron al centro comercial no se comparaba con la de años anteriores. Calculó que para las 6:00 pm “no quedará ni un alma” en el lugar, pese a que el acceso estará abierto corrido hasta el 1 de enero: “Es que esto es un sitio mixto, hay restaurantes, tiendas, oficinas, discotecas”.

Por mucho, la Tienda Clap de la estructura superó en concurrencia al resto de los establecimientos. Los compradores guardaban en sus carritos carne, pan, refrescos, servilletas, entre otros víveres. El área de la panadería al igual que las cajas estaban repletas. “Es que parece que los puntos de venta están lentos”, dijo una mujer que esperaba su turno para pagar.

Mencionó a Efecto Cocuyo que esperaba estar en casa a las 3:00 pm para terminar con los preparativos de la cena. No mostró preocupación, pues en su casa solo estaba ella y su esposo. Sus hijos de 20 y 25 años se fueron a Colombia el año pasado y no tienen otra familia en la ciudad. “No puedo ir a visitarlos y ellos tampoco pueden venir. Prefiero tener una cena más o menos digna para atraer lo bueno en 2019”, manifestó con esperanza.

