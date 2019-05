Costo de los servicios públicos aumentan en medio de precariedad y no se pagan con sueldo mínimo - Efecto Cocuyo

Impagable. En los últimos meses las tarifas de los servicios públicos en el país han presentado un incremento que no en todos los casos han sido anunciados públicamente. Poco alcanza el salario mínimo de 40 mil bolívares para costear estos gastos.

Los servicios públicos en Venezuela no solo han empeorado sino que se han encarecido. A pesar de ser de los servicios públicos más baratos del mundo calculados en dólares, quienes sobreviven con salario mínimo no tienen capacidad de afrontar estos gastos: el internet, más el costo de transporte, sumado a la electricidad y el aseo, que ha aumentado en algunos sectores, puede costar más de 93 mil bolívares este 28 de mayo.

El costo de un condominio en un edificio en La Candelaria, al oeste de Caracas, aumentó de 10 mil 695 bolívares a 12 mil 465 bolívares de marzo a abril. Aunque en este edificio el costo de agua (84 bolívares al mes) y electricidad (0,21 bolívares) no ha incrementado significativamente, sectores de Caracas reportan aumentos de hasta 2400% en el costo de la energía eléctrica.

En una residencia en Colinas de Bello Monte, en Baruta, la tarifa mensual de la luz y el servicio de aseo incrementó de 500 bolívares a 12 mil 500 bolívares, de marzo a abril. Esto sucede a pesar de que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no ha oficializado ningún incremento.

En este mismo edificio alertaron que el suministro de gas incrementaría, aunque no precisaron la magnitud del incremento.

Mientras, en otra residencia, en El Retiro, al oeste de la capital, el costo de la electricidad tuvo un alza de 150%: de 2 mil bolívares pasó a 5 mil bolívares, de abril a mayo.

Alza en tarifa de transporte

El pasado 23 de mayo el Ministerio de Transporte oficializó el incremento en las tarifas de transporte terrestre. El ente ubicó la tarifa de este servicio público para rutas cortas (menos de 20 kilómetros) en 300 bolívares y 400 bolívares para las que pasen esta distancia.

No obstante, las líneas de transporte urbano acordaron cobrar 500 bolívares después del 15 de mayo y esa es la tarifa que ha regido en los autobuses. Actualmente el pasaje urbano para un trabajador que realice dos viajes diarios está en alrededor de 25 mil bolívares al mes, que significa más de la mitad del salario mínimo. Mientras que los servicios de Metro en el país aumentaron a 40 bolívares.

Internet a más de un salario

En caso del internet que suministra la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), usuarios han reportado incremento de alrededor de 3 mil 600% en la tarifa mensual que pagaban.

“La tarifa pasó de 1.400 bolívares a 53 mil bolívares. En lo absoluto fuimos notificados previamente y la factura que llegaba muy irregularmente esta vez llegó puntual”, dijo Miguel García, usuario de esta telefonía.

García, afirmó que para ser un local comercial, al este de Caracas, el incremento no les afecta en gran medida. “Es una empresa, el impacto económico no es tan fuerte, ojala que las tarifas residenciales no hayan aumentado tanto pues allí si hay un impacto fuerte”, dijo García.

Sin embargo, otras empresas han señalado al aumento como un gasto importante para sostener los pequeños emprendimientos.

“Cantv aumentó la tarifa de ABA internet en líneas jurídicas yo no soy una empresa grande, apenas soy una firma personal tratando de sobrevivir, a ahora tengo que pagar por internet 150 mil bolívares, eso es una locura y nadie dice nada”, expresó un usuario en Twitter.

Además, este incremento también afecta a los clientes particulares. Denunciaron que el aumento de la mensualidad de este servicio de internet se ubicó en 56 mil bolívares.

“La factura me llegó a 56 mil bolívares. ¿Eso es error del sistema o es que son nuevas tarifa? ¿Qué familia de medio o bajos recursos podrán pagar esa nueva tarifa de Cantv? Es más que un salario mínimo”, dijo otro usuario en Twitter.

Lea más:

Foto: Mairet Chourio.

Comentarios