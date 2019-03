Contraloría inhabilita políticamente a Juan Guaidó por 15 años - Efecto Cocuyo

Elvis Amoroso, contralor general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), presentó este jueves 28 de marzo un informe con el que anunció la inhabilitación política por 15 años a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela desde el 23 de enero.

Recordó que el pasado 11 de febrero la Contraloría ordenó el inicio de la investigación al patrimonio de Juan Guaidó. Durante la pesquisa indicó que se encontró que Guaidó “habría falseado datos en la declaración jurada de bienes” y además “habría recibido dinero de instancias nacionales e internacionales sin justificar”.

Además de la inhabilitación política, la Contraloría General de la República ordenó continuar con la investigación al patrimonio del también presidente de la Asamblea Nacional; y solicitó a instituciones como el Seniat su cooperación en esta tarea.

Durante las declaraciones, Amoroso expuso que los funcionarios de la Contraloría extendieron comunicaciones a Guaidó para que justificara los ingresos recibidos, como diputado de la Asamblea Nacional. Amoroso aseguró que ninguno de los llamados fue atendido por el también presidente del parlamento.

El contralor designado por la ANC mencionó que los legisladores del país no pueden ejercer otras labores mientras estén activos como representantes en la AN, por lo que no hay justificativos para los gastos que supuestamente realizó Guaidó durante el ejercicio de su cargo.

Amoroso dijo que Guaidó había usurpado funciones, desde las cuales realizó acciones con el extranjero que atentaron contra el patrimonio público; así como a “la estabilidad democrática y el orden constitucional de la República”.

Entre los gastos sin justificación se encuentran 91 viajes al exterior y dentro del territorio nacional. Amoroso aseveró que se usó 570 millones de bolívares en viajes con una duración de 248 días.

Señaló que Guaidó habría usado aeronaves privadas para su traslado sin especificar qué empresa o institución financió los mismos.

