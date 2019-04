Conozca la operación que plantea la Cruz Roja para distribuir la ayuda humanitaria - Efecto Cocuyo

Siete días atrás, la Federación Internacional de la Cruz Roja anunció que cuenta con la autorización para ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. Para ello, informó el presidente del organismo internacional, Francesco Rocca, se desplegará una operación que tendrá un alcance de 650 mil venezolanos en situación de vulnerabilidad.

Las prioridades

En rueda de prensa el pasado viernes, 29 de marzo, Rocca detalló que la Cruz Roja tendría entre sus prioridades la dotación de plantas eléctricas y de equipos de diagnóstico, como tomógrafos, a los hospitales. También el envío de kits quirúrgicos que permitirán practicar hasta 5.000 operaciones.

En entrevista con Efecto Cocuyo, el delegado de logística médica de la Cruz Roja Internacional, Kevin García Pulido, detalló que entre las acciones prioritarias también está el acceso a agua segura y el saneamiento de las estructuras hospitalarias.

“Tenemos contemplado toda la parte de saneamiento, como letrinas, manejo de las aguas y el suministro de agua segura”, explicó.

Sobre la instalación de plantas eléctricas y de tecnología, García aseguró que equipos de esta complejidad requieren tener en cuenta una serie de aspectos, como las necesidades de cada centro y su estructura.

“La idea no es que un hospital esté dotado de más. Hay que ser finos con nuestras evaluaciones para no duplicar ayuda ni esfuerzos, para no caer en esos errores”, afirmó.

Los hospitales

Para alcanzar la meta de atender 650 mil personas, la Cruz Roja se plantea incorporar a al menos 12 hospitales de la red pública a su operación, así como ambulatorios y centros de salud del organismo en Venezuela.

Aún no hay una lista definitiva de los hospitales que serán beneficiados, pero los delegados de logística de la Cruz Roja están evaluando los principales centros asistenciales para proveer atención humanitaria en todos los estados del país.

Entre los hospitales actualmente bajo evaluación están el Clínico Universitario y el J.M. de los Ríos (Distrito Capital); la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Carabobo); el Luis Razetti (Anzoátegui); el Hospital Central de San Cristóbal (Táchira); el Hospital Universitario de Maracaibo (Zulia); el Antonio Patricio de Alcalá (Sucre); el Hospital Alfredo Van Grieken (Falcón); y el Antonio María Pineda (Lara).

El criterio que utiliza la Cruz Roja para determinar los hospitales que recibirán la ayuda contempla su ubicación, el número de camas, especialidades y posgrados, así como también que el centro asistencial sea considerado una referencia médica en la entidad.

Los medicamentos

El envío de ayuda humanitaria de la Cruz Roja contempla donaciones de medicamentos para las enfermedades de mayor incidencia en el país y de grupos de riesgo. García especificó que incluso se tiene previsto traer fármacos para pacientes con condiciones crónicas, como antihipertensivos, insulina y antiparkinsonianos.

“A las enfermedades crónicas sí podemos darles una mayor cobertura porque, al atenderlas, estás frenando que esos pacientes ingresen a los hospitales y colapsen el sistema”, explicó Kevin.

Añadió que el envío de tratamientos oncológicos y antirretrovirales “están pendientes de una verificación” para evaluar de qué forma se pueden distribuir.

“Es necesario que estén bajo programas existentes porque son medicamentos muy sensibles. De ser así, no creo que haya ningún problema”, dijo.

En materia nutricional, la Cruz Roja prevé traer complejos vitamínicos y fórmulas magistrales para niños. “En ningún momento se ha contemplado para ninguna parte el reparto de alimentos”, agregó.

La gestión

El presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja explicó que la operación desplegada en Venezuela tiene un alcance similar a la que fue implementada en Siria. En la actualidad, según voceros oficiales, el organismo cuenta con una red que sobrepasa los 3.000 voluntarios.

Para llegar a estas 650 mil personas, Rocca dijo que la Federación, con sede en Suiza, está trabajando con socios y donantes para que brinden su apoyo. Los envíos del cargamento llegarían a Panamá, desde donde partirían a Venezuela por vía aérea y marítima.

El máximo representante de la Cruz Roja dijo el pasado viernes que en 20 días esperaban dar respuesta a la crisis venezolana. Sobre esto, García explicó que en ese lapso de tiempo esperan que lleguen los primeros cargamentos “visibles” de la ayuda.

“En 20 días esperamos que ocurra lo mediático, que llegue un avión con la carga; pero ya estamos ejecutando la operación con todo lo que teníamos almacenados aquí, solo que se están empezando a repartir pequeñas cantidades”, afirmó.

El delegado de logística médica subrayó la importancia de que la ayuda suministrada a los hospitales y ambulatorios venezolanos sea sostenible, especialmente porque estima que la operación en el territorio se prolongue, al menos, un año.

Por ello, el organismo monitoreará a dónde va la medicación, dónde se entrega y a quién. “Los hospitales van a tener que rendir cuentas con nosotros y nosotros, a su vez, rendirlas con la población y los donantes”, explicó García.

