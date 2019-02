Aprobada Ley de Estatuto que rige la transición

La Ley de Estatuto que rige la transición fue aprobada por la bancada opositora este martes 5 de febrero.

Con cuatro nuevos artículos y cinco modificaciones, el estatuto rige la instalación de un Gobierno provisional y la convocatoria de elecciones libres.

Establece la elección de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y nuevos representantes del Poder Ciudadano.

El nuevo articulado autoriza a la Asamblea Nacional a designar una junta Ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales y contempla la aprobación de una ley especial en materia financiera para la utilización de los activos recuperados provenientes de la corrupción.

Los diputados Eustoquio Contreras, exmilitante del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el opositor José Antonio España manifestaron ante la plenaria observaciones de forma y fondo.

Mientras España pidió incorporar la mediación de las Naciones Unidas para iniciar un nuevo proceso de diálogo, Contreras indicó que era contradictorio invocar la ausencia absoluta del Presidente con el artículo 233 y hablar de usurpación al mismo tiempo.

No obstante, el expresidente de la AN, Omar Barboza, intervino para explicar que se apegan no solo al artículo 233 sino también al 333 cuyo único límite es hacer todo lo conducente para establecer el orden constitucional.

Disolución en puertas

El expresidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, alertó que el oficialismo planea ocupar militarmente el hemiciclo de sesiones y todos los espacios del Palacio Federal que no han sido tomados por la Asamblea Nacional Constituyente.

El diputado advirtió que en la sesión de este 5 de febrero, la Constituyente puede tomar la decisión de dictar el “cede de funcionamiento” de la AN para intentar quitarle la investidura a Juan Guaidó como presidente encargado de la República.

