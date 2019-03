96 % de Venezuela están sin internet, según última medición de Netblocks

Sin internet. El observatorio de medición de Internet Netblocks afirmó que tras el segundo apagón que se registró este sábado 9 de marzo a las 11:38 de la mañana, 96 % de Venezuela está sin este servicio, tras la falta de energía eléctrica.

“Los datos en tiempo real muestran ahora que 96% del país está sin conexión”, dijo en su cuenta Twitter el observatorio en horas del mediodía de este 9 de marzo.

Urgent: Second national power outage detected across #Venezuela; real-time data shows 96% of country now offline #SinLuz #ApagonNacional #9Mar ⬇️https://t.co/U2wV1aJihu pic.twitter.com/uW0cdjoFzQ

— NetBlocks.org (@netblocks) March 9, 2019