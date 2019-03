“Atacaron el sistema automatizado del Guri”, asegura Rodríguez sobre falla eléctrica nacional

El ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos “atacaron” el sistema de control automatizado del Guri, la principal hidroeléctrica del país que produce el 70 % de la energía de Venezuela.

En rueda de prensa este viernes, 8 de marzo, el encargado de la cartera de Comunicaciones del chavismo, explicó que este sistema es el “cerebro electrónico” que controla las máquinas de la hidroeléctrica.

Culpó al senador del estado de Florida, Marco Rubio; el secretario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo; el vicepresidente norteamericano Mike Pence y al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó de ser responsables de la falla eléctrica que afectó a 22 estados del país desde las 4:54 p.m de este jueves 7 de marzo.

“Para que este señor diga que restituirá el servicio eléctrico es porque tenía control del sistema”, dijo Rodríguez refiriéndose a Rubio. Consideró las declaraciones de los políticos estadounidenses como “confesiones“.

Informó que se denunciará la situación ante instancias internacionales. Aprovecharán la posible visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, para elevar la queja. Dijo al enviado especial para Venezuela, designado por Estados Unidos, Elliot Abrams, que el país que representa “no tiene derecho a apagar el sistema eléctrico”.

Comentó que durante la falla eléctrica funcionó el plan de contingencia de las plantas eléctricas en los hospitales, se trasladaron cinco niños del hospital José Manuel de Los Ríos y “sus científicos” viajaron al Guri.

Poco después de la media noche de este viernes, Pompeo colocó en su cuenta de Twitter que ni Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil o Europa no son responsables de la falla eléctrica y “la devastación” que perjudica a Venezuela.

“No hay comida. No hay medicinas. Ahora, no hay poder. A continuación, no Maduro”, dijo el secretario de estado. Esta fue la declaración que Rodríguez calificó como “criminal”.

The power outage and the devastation hurting ordinary Venezuelans is not because of the USA. It’s not because of Colombia. It’s not Ecuador or Brazil, Europe or anywhere else. Power shortages and starvation are the result of the Maduro regime’s incompetence.

