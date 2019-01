“Yo no voté por Maduro” y otros secretos que reveló Luisa Ortega Díaz en #ConLaLuz

Luisa Ortega Díaz reveló más de un secreto. En la primera transmisión de #ConLaLuz, moderado por la periodista Luz Mely Reyes este miércoles 9 de enero, la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) afirmó que recibió la orden directa del presidente Nicolás Maduro de encarcelar al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, en 2016.

Señaló a Aristóbulo Istúriz, quien se desempeñaba como vicepresidente de la República, de exigirle que librara una orden de privativa de libertad contra el dirigente de Acción Democrática por petición presidencial.

“Yo le advertí al diputado y por esa razón privaron de libertad a Coromoto Rodríguez por una llamada de Maikel Moreno (actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia)”, dijo. Rodríguez era el escolta de Ramos Allup.

Díaz también reveló que no votó por Nicolás Maduro durante las presidenciales de 2013 y lo llamó “nazi fascista”.

“Yo nunca apoyé el Gobierno de Maduro. No voté por él. Yo creo que había una ceguera política de atacar a todas las instituciones, incluido el Ministerio Público. Todas mis posturas desde que asumió el poder siempre fueron contra él”, expresó en entrevista exclusiva.

Aseguró que entre sus planes estaba imputar al mayor general Gustavo González López –recientemente designado Consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia– y al general Antonio Benavides Torres.

En otra revelación, indicó que Diosdado Cabello quería ser el candidato presidencial en 2018. “Diosdado siempre quiso ser Presidente de Venezuela y estuvo resentido porque no fue el elegido. Él me dijo que cuando Maduro terminara su primer periodo sería el candidato, así que mi conclusión es que hay una pugna entre ellos”.

No obstante, la otrora titular del Ministerio Público explicó que Maduro y Diosdado saben que se necesitan y que una ruptura entre ellos les podría costar la libertad.

Ni acta de defunción ni de nacimiento

Díaz respondió que nunca tuvo acceso ni al acta de defunción del presidente Hugo Chávez ni al acta de nacimiento de Nicolás Maduro.

“No sé cuándo murió Chávez, yo estaba fuera del país y me llamó Diosdado Cabello y me dijo que me viniera porque el comandante murió, así que cambié mi pasaje para el 1 de enero (de 2013). Luego Antonio Morales me llamó y me dijo que era falsa alarma”, recordó.

Al igual que el exmagistrado del TSJ, Christian Zerpa, admitió haber recibido llamadas de Cilia Flores y de Nicolás Maduro para ejecutar acciones.

“Yo recibí muchas llamadas en las que pretendían que hiciera lo que ellos me pedían. En el referendo revocatorio de 2016 a mí me pidieron que iniciara una investigación y yo dije que no lo iba a hacer porque no había ocurrido ningún delito. Entonces unos tribunales lo paralizaron”, dijo.

Subrayó que cometió muchos errores, pero nunca delitos, aunque indicó que estaría dispuesta a ser investigada en Venezuela.

Agregó que tras su salida del país, el Gobierno desmanteló la unidad dedicada a investigar violaciones de derechos humanos que operaba en el Ministerio Público y obligaron a fiscales a cambiar las experticias sobre casos de asesinados en las protestas de 2017 como los de Juan Pablo Pernalete y Neomar Lander.

Caso Albán

Sobre la muerte del concejal opositor Fernando Albán, bajo custodia del Sebin, fue un asesinato. “Fue torturado y luego que lo asesinan lo lanzaron del décimo piso para decir que se suicidó. Quien conoce el Sebin sabe que no es posible, las ventanas que hay ahí no son fáciles de abrir no es posible que una persona se lance”, sostuvo.

Delito de conspiración

Sobre la amenaza de la Asamblea Nacional Constituyente de disolver el Parlamento, declaró a Efecto Cocuyo que el presidente Nicolás Maduro incurriría en el delito de conspirar para cambiar la forma republicana que se le ha dado a la nación.

Aseguró que hay actores dentro de la Fuerza Armada Nacional (Fanb) que quieren colaborar en una transición política, pero que no se atreven porque no tienen garantías y recordó que para ello planteó la aprobación de una Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional.

Captura internacional

Adelantó que sus próximas acciones serán acudir a la Corte Penal Internacional para conocer el estatus del caso contra Nicolás Maduro y solicitar a los países que desconozcan la legitimidad del mandatario emitir una orden de captura en su contra.

Foto: Iván Ernesto Reyes

Vea la entrevista completa aquí:

