Sentencias del TSJ contra diputados “anticipan opinión” del caso a juzgar - Efecto Cocuyo

El exmagistrado Juan Carlos Apitz explicó que desde el punto de vista jurídico las sentencias que ha emitido el Tribunal Supremo de Justica (TSJ), en Sala Plena, para ordenar el enjuiciamiento de los diputados de la Asamblea Nacional así como requerir de la Asamblea Nacional Constituyente despoje a los legisladores de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria realmente no representan una sentencia como tal y a su juicio son “inexistentes”.

Este sería el caso de los parlamentarios Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Américo De Grazia, Richard José Blanco Delgado, Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía y Freddy Superlano, entre otros.

Detalló que en primer lugar no son válidas porque no fueron deliberadas suficientemente en la Sala Plena. “La Sala Plena no se convocó de acuerdo a lo pautado en el Reglamento del TSJ.

Además, existen las denuncias de magistrados que señalan que no fueron convocados ni les enviaron el proyecto de sentencia con antelación”, afirmó.

Apitz mencionó como denunciantes de las irregularidades a los magistrados Danilo Mojica y Marisela Godoy. “Además, hay magistrados que están en el exterior y aparecen firmando la sentencia. No son sentencias porque no fueron aprobadas con el quórum de deliberación y tampoco, con el de aprobación”.

Se interpreta de la explicación del coordinador académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, que hubo una violación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo que establece que las sentencias deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de las salas.

El también, exmagistrado y expresidente de la Corte I en lo Contencioso Administrativo, sostuvo que los dictámenes de la Sala Plena del TSJ “anticipan opinión del caso que deberían juzgar”. Esta apreciación la sostiene por cuanto existe una nueva modalidad del alto tribunal de la República que de entrada señala que “está comprometida la responsabilidad” en la comisión de delitos.

Observa que además hay una jugada del TSJ y es que a partir de esa afirmación se establece que el parlamentario es culpable y orden su pase a un tribunal ordinario. Por ello, se pregunta ¿Qué tribunal ordinario le va a llevar la contraria al TSJ? Responde: Ninguno lo hará. “Eso es una gravísima irregularidad”.

En su análisis jurídico establece que hay una mala concepción del concepto de flagrancia. Detalló que se considera flagrancia cuando el delito se comete en ese mismo momento o cuando ha pasado poco tiempo y hay testigos que lo acreditan. “Pero dicen que hay flagrancia muchos días después de la supuesta perpetración del delito. Si es así no hay flagrancia”.

Para el académico lo más graves desde el punto de vista institucional, es que la ANC levante la inmunidad parlamentaria a los diputados cuando La Constitución señala que es la Asamblea Nacional la encargada de levantarle el fuero a un diputado. “En virtud del artículo 187, numeral 20 de la Carta Magna, le corresponde exclusivamente a este cuerpo legislativo calificar a sus miembros”.

La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa funcional prevista en el artículo 200 de la Constitución, que tiene por finalidad proteger la función parlamentaria.

Apitz destacó que las últimas sentencias ni siquiera mencionan que dado que el Parlamento está en desacato la ANC cumple la función legislativa de allanar la inmunidad. “Tratan de darle la legitimidad a la Constituyente que no tiene”.

